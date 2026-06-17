‘건강 이상’ 허영만 활동 중단…‘백반기행’ 7년 만에 종영

올해 77세…21일 ‘스페셜편’ 방송

이미지 확대 사진=TV 조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 닫기 이미지 확대 보기 사진=TV 조선 ‘식객 허영만의 백반기행’

세줄 요약 만화가 허영만이 건강상의 문제로 당분간 모든 대외 활동을 중단한다. 이에 따라 7년간 방영된 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’도 제작진 협의 끝에 시즌1을 마무리하며 종영한다. TV조선은 21일 스페셜편을 방송한다. 허영만 건강 이상으로 대외 활동 중단

7년간 방영한 ‘백반기행’ 시즌1 종영

TV조선, 21일 스페셜편 방송 예고

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만화가 허영만(77)이 건강 이상으로 대외 활동을 중단한다. 이에 따라 지난 7년간 방영돼온 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’도 막을 내린다.주식회사 허영만은 17일 “최근 허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생해 현재 의료진의 권고에 따라 치료와 회복에 전념하고 있다”며 “당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정”이라고 밝혔다.허 화백의 활동 중단으로 ‘백반기행’도 종영하게 됐다. 회사 측은 “제작진과의 협의를 통해 시즌1을 마무리하기로 했다”면서 “지난 7년간 프로그램을 함께 만들어온 제작진과 출연진, 그리고 시청자 여러분께 깊이 감사드린다”고 전했다.TV조선도 이날 “곧 여든을 맞는 허 화백의 건강상의 이유로 여정을 일단락 짓게 됐다”고 밝혔다. 이어 시청자들의 아쉬움을 달래기 위해 오는 21일 ‘스페셜편’을 방송한다고 덧붙였다.1949년생인 허 화백은 1974년 소년한국일보 신인만화공모전에에 ‘집을 찾아서’가 당선되며 만화가로 데뷔했다.이어 이듬해 ‘각시탈’이 인기를 끌며 대중 만화가로서의 인지도를 얻었고, ‘날아라 슈퍼보드’, ‘비트’, ‘미스터 큐’, ‘세일즈맨’, ‘식객’, ‘아스팔트 사나이’ 등 숱한 히트작을 남겼으며 이중 상당수의 작품은 영화 및 드라마로 재탄생했다.