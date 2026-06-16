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“일반인으로 살 것”…가수 출신 배우, 26세에 은퇴 선언

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-06-16 11:13
수정 2026-06-16 11:19
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  • 권은빈, SNS 통해 연예계 은퇴 선언
  • 공허함·불안함 털어놓으며 일반인 선택
  • CLC 해외 일정 끝으로 활동 마무리
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16일 은퇴선언한 가수 출신 배우 권은빈. 권은빈 인스타그램 캡처
16일 은퇴선언한 가수 출신 배우 권은빈. 권은빈 인스타그램 캡처


가수 겸 배우 권은빈이 연예계를 은퇴한다.

권은빈은 16일 소셜미디어(SNS)에 “오랜 고민 끝에 일반인의 삶을 살아가기로 결정했다”며 은퇴 소식을 알렸다.

그는 “지난 시간을 돌이켜보면 일에 대한 애정과 사랑보다는 현재와 미래에 대한 공허함과 불안함 등에 시달리며 보냈던 시간이 대부분이었음을 느꼈다”고 했다. 이어 “의미 없는 시간과 껍데기에 불과했던 인간관계 등 부정적인 것들을 뒤로하고, 보다 낫고 행복한 미래를 위해 시간을 쓰고자 한다”고 전했다.

권은빈은 사전에 예정된 그룹 ‘CLC’ 해외 일정을 끝으로 모든 연예계 활동을 마무리할 예정이다. 지난달 전 소속사와 전속계약이 종료된 그는 최근 포털사이트 프로필을 삭제하기도 했다.

2016년 엠넷 ‘프로듀스 101’으로 얼굴을 알린 권은빈은 CLC 멤버로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘방과 후 전쟁활동’, ‘손해 보기 싫어서’ 등에 출연하며 배우로도 활동했다.
문경근 기자
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