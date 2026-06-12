BTS 신곡 ‘컴 오버’ 공개…이틀간 부산에서 월드투어 ‘아리랑’

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글로벌 K팝 그룹 방탄소년단(BTS)이 12일 오후 1시 신곡 ‘컴 오버’(Come Over)를 발표한다. 아울러 BTS는 이날부터 13일 이틀에 걸쳐 부산 아시아드 주경기장에서 월드투어 ‘아리랑’ 부산 공연도 연다.‘컴 오버’는 지난 4월 3일 발매된 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 디럭스 바이닐(LP)에만 수록됐던 곡이다. BTS의 데뷔 기념일인 6월 13일을 전후해 여는 ‘2026 BTS 페스타’ 이벤트 중 하나로 정식 발매된다. 멤버 슈가가 프로듀싱에 참여했고 RM과 제이홉도 크레디트에 이름을 올렸다. 대형 경기장에서 떼창을 끌어내기 좋은 고양감 있는 음악을 뜻하는 ‘스타디움 앤섬’과 팝 장르가 어우러진 곡이다. 길을 잃은 듯한 마음이 드는 순간에도 어김없이 ‘너’를 찾아가는 마음을 노래한 것이라는 게 소속사의 설명이다.이날 새로운 바이닐 ‘아리랑’(613 Limited Edition Picture Disc Vinyl)도 발매된다. 정규 5집 ‘아리랑’에 수록된 전곡과 보너스 트랙 ‘Voice Message: Love Song’, ‘NORMAL (Korean Ver.)’까지 총 16곡이 담긴다. 이번 앨범의 핵심 메시지인 ‘What is your love song?’이라는 질문을 두고 멤버들이 나눈 대화다.BTS는 데뷔 13주년을 기념하는 ‘2026 BTS 페스타’ 기간 ‘가족 사진’, ‘훌리건’ 퍼포먼스 비디오 등 다채로운 콘텐츠도 선보였다. 부산에서 펼쳐지는 월드투어 공연도 팬들의 기대를 모은다. 13일은 데뷔 기념일인데다 부산은 멤버 정국과 지민의 고향이기도 하다. 이들은 또 오는 19일 오후 6시 음원 플랫폼 스포티파이를 통해 5집 수록곡 ‘메리 고 라운드’ 뮤직비디오를 공개한다.