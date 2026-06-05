백종원, 1년만에 유튜브 복귀…닫았던 댓글창도 열었다

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“요리 콘텐츠 중심 활동…한식 조리법 알릴 것”

이미지 확대 백종원 더본코리아 대표가 1년만의 자신의 유튜브 채널에 복귀했다. 자료 : 백종원 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 백종원 더본코리아 대표가 1년만의 자신의 유튜브 채널에 복귀했다. 자료 : 백종원 유튜브

세줄 요약 백종원 더본코리아 대표가 각종 의혹으로 유튜브 활동을 멈춘 지 1년 만에 ‘백종원의 요리비책’으로 돌아와 여름 별미 간장냉국수 조리법을 공개했다. 닫았던 댓글창도 열어 구독자 597만명과 다시 소통을 시작했고, 앞으로는 한식과 지역 식재료를 중심으로 콘텐츠를 이어갈 계획이다. 1년 만에 유튜브 복귀, 간장냉국수 공개

닫았던 댓글창 재개방, 구독자와 소통 재시작

한식·해외 확산·지역 상생 콘텐츠 예고

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각종 의혹과 구설수 끝에 유튜브 활동을 중단했던 백종원 더본코리아 대표가 1년 만에 복귀해 새 콘텐츠를 공개했다.5일 더본코리아에 따르면 백 대표는 이날 자신의 유튜브 채널 ‘백종원’의 ‘백종원의 요리비책’ 코너에 여름철 별미인 간장냉국수 요리법을 소개하는 영상을 공개했다.백 대표가 1년만에 직접 자신의 유튜브 콘텐츠에 출연했고, 한동안 닫았던 댓글창도 열어 네티즌들이 댓글을 달며 소통할 수 있도록 했다. 백 대표의 유튜브 채널은 현재 구독자가 597만명이다.앞서 백 대표는 지난 3월 열린 더본코리아 주주총회에서 취재진과 만나 “해외에서 한식에 관심이 높다. 유튜브를 통해 한식 조리법을 알리겠다”고 예고한 바 있다.백 대표는 지난해 5월 자신을 둘러싼 각종 의혹 제기와 관련 고발, 수사 등이 이어지자 유튜브 활동 중단을 선언했다.이후 백 대표의 유튜브 채널에는 백 대표가 직접 출연하는 대신 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 ‘철가방 요리사’라는 별명으로 출연한 임태훈 셰프와 방송인 조충현이 콘텐츠를 진행하는 등의 방식으로 운영돼왔다.더본코리아는 앞으로 백 대표가 요리 콘텐츠를 중심으로 유튜브에서 활동할 것이라고 설명했다.‘요리비책’ 코너를 통해 누구나 따라하기 쉬운 한식 조리법을 소개하고, 신설되는 ‘K-Vibe’ 코너는 해외 시청자들을 대상으로 한 한식 조리법을 다룬다는 구상이다.기존 인기 콘텐츠인 ‘내꺼내먹’은 더본코리아 프랜차이즈 매장을 점검하는 콘텐츠에서 ‘점주 상생’에 초점을 둔 콘텐츠로 개편한다. 지역 특산물을 활용한 한정 메뉴를 개발해 실제 출시하기까지의 과정을 다룬다.더본코리아 관계자는 “백종원 대표의 유튜브는 초심으로 돌아가 요리 콘텐츠에만 집중하면서 한식의 대중화와 글로벌 확산, 지역 식재료를 활용한 상생 등에 기여해 나갈 것”이라고 밝혔다.