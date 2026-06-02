젠슨 황, 유재석 만난다…‘유퀴즈’서 접시 닦던 시절 공개

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4일 방한…국내 행보에 시선집중

이미지 확대 젠슨 황(왼쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연해 유재석(오른쪽)과 만난다. 자료 : 뉴스1·연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황(왼쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연해 유재석(오른쪽)과 만난다. 자료 : 뉴스1·연합뉴스

세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국을 찾아 tvN 예능 유퀴즈에 첫 출연했다. 접시 닦던 소년에서 세계 시총 1위 기업 수장으로 오르기까지의 성장기와 AI 시대를 읽은 통찰, 미래 인재상에 대한 이야기가 방송될 예정이다. 방한 기간에는 국내 기업 총수들과의 회동과 삼겹살 모임, 야구 시구 가능성도 거론됐다. 유퀴즈 첫 출연, 젠슨 황 방한 일정 공개

접시 닦던 소년에서 세계 1위 CEO 성장사

AI 통찰·미래 인재상 등 인생 이야기 예고

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오는 4일 한국을 찾는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 행보가 연일 화제다. 이번에는 그의 첫 예능 출연이 국내에서 성사됐다.tvN은 황 CEO가 이번 방한 기간에 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈) 녹화에 참여한다고 2일 밝혔다.황 CEO가 국내·외 예능 프로그램에 출연하는 것은 ‘유퀴즈’가 처음이며, 녹화분은 이달 말 방송된다고 tvN은 덧붙였다.남승용 CJ ENM 경영 리더는 “접시 닦던 소년에서 세계 시총 1위 기업 CEO가 되기까지 치열함, 인공지능(AI) 시대의 흐름을 읽고 미래를 내다본 통찰, 미래 사회 인재상 등 그의 인생 이야기가 펼쳐질 것”이라고 전했다.엔비디아의 설립자로 현재 AI 반도체 열풍을 이끄는 ‘슈퍼스타’인 황 CEO는 대만 타이베이에서 열리는 ‘컴퓨텍스 2026’ 마지막날인 4일 저녁 입국한다.이어 5일부터 국내 주요 기업 총수들과 만나는 등 본격적인 방한 일정을 시작하는 것으로 알려졌다.연합뉴스에 따르면 엔비디아 측은 5일 저녁 시간대 서울 성동구 성수동의 한 삼겹살 식당에 가예약을 해놓은 상태로, 이날 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 ‘삼소(삼겹살+소맥) 회동’을 할 예정이다.황 CEO가 오는 5~7일 열리는 두산베어스와 키움히어로즈의 3연전 중 한 경기에 시구자로 나선다는 보도도 나왔다.