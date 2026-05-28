짜릿!통쾌! 세기말 모지리 영웅들의 모자람 없는 액션 활극

화제의 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’

이미지 확대 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’ 스틸컷. 넷플릭스 제공 닫기 이미지 확대 보기 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’ 스틸컷. 넷플릭스 제공

이미지 확대 ‘원더풀스’ 4인방 중 손경훈을 연기한 최대훈. 넷플릭스 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘원더풀스’ 4인방 중 손경훈을 연기한 최대훈. 넷플릭스 제공

이미지 확대 ‘원더풀스’ 4인방 중 이운정을 연기한 차은우. 넷플릭스 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘원더풀스’ 4인방 중 이운정을 연기한 차은우. 넷플릭스 제공

세줄 요약 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’가 박은빈과 유인식 감독의 재회, 오합지졸 히어로들의 반란, 1999년 Y2K 감성, 재치 있는 대본으로 호평받았다. 국내 톱10 1위와 글로벌 비영어쇼 2위를 기록하며 흥행 중이다. 박은빈·유인식 감독 재회로 기대감 상승

결함 있는 히어로들의 반란과 언더독 쾌감

국내 톱10 1위, 글로벌 2위로 흥행 입증

2026-05-28 16면

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‘엘리트 빌런’에 맞서 ‘불량품 히어로’가 세상을 구한다. 오합지졸에 좌충우돌이지만 언더독의 반란이 짜릿한 쾌감을 준다.넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’가 지난 15일 이후 국내외에서 입소문을 타며 호실적을 거두고 있다. 국내에서는 일찌감치 톱10 1위에 올랐고, 27일에는 글로벌 톱10 비영어쇼 부문 2위에 올랐다.특히 공개 전부터 유인식 감독과 배우 박은빈의 조합이라는 점에서 시청자들의 기대를 모았다. 두 사람은 앞서 자폐 스펙트럼 장애가 있는 변호사 우영우의 이야기를 감동적으로 그려낸 ENA 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’(2022)에서 호흡을 맞춘 바 있다. 유 감독은 “‘원더풀스’는 우영우의 성공과 박은빈의 관심 덕에 나올 수 있었던 드라마”라며 배우를 향한 애정을 드러낸 바 있다.‘원더풀스’와 ‘우영우’에는 묘하게 공명하는 지점이 있다. 뭔가 결함이 있는 인물들이 ‘정상성’을 당연시하는 세상에서 고군분투한다. ‘원더풀스’의 주역 네 사람 은채니(박은빈), 이운정(차은우), 손경훈(최대훈), 강로빈(임성재)은 내면의 상처를 가지고 있거나 겉으로 어딘가 부족해 보인다. 시리즈의 제목도 ‘원더풀’(Wonderful·훌륭한)의 발음을 활용한 말장난이다. 기적을 뜻하는 영단어 ‘원더’(Wonder)에 ‘바보들’을 의미하는 ‘풀스’(Fools)를 합쳤다.배우들의 좋은 연기력을 재치 있는 대본이 뒷받침한다. 지구 종말론이 팽배했던 1999년을 배경으로 설정한 것은 ‘신의 한 수’였다. 1990년대 후반 ‘Y2K 감성’을 자극하는 소품들이 볼거리를 선사한다. 이런 분위기에 ‘루저 감성’을 대변하는 영국 록그룹 라디오헤드의 명곡 ‘크립’이 적재적소에 쓰인다. 현대 히어로 영화의 고전인 마블시네마틱유니버스를 오마주한 것으로 보이는 장면들도 재밌다. 영화 후반부는 흡사 좀비물을 연상시키기도 한다.아이돌 출신 배우 차은우의 탈세 관련 논란은 옥에 티다. 유 감독은 작품의 완성도를 위해 차은우의 분량을 줄이거나 편집하지 않았다고 밝힌 바 있다.