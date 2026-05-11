“서울로 가는 물 끊어야” 외쳤던 전 충주맨, 개표방송 나온다

궤도·파비앙과 MBC 개표방송 출연

이미지 확대 유튜버 김선태씨가 지난해 10월 한 유튜브 방송에 출연해 “충주에서 물을 끌어다 수도권의 반도체 공장에 쓰고 있는데 수도요금은 똑같이 낸다”며 수도권에 대한 수자원 공급을 위해 충주 지역이 희생을 감내하는 문제에 대해 지적했다. 자료 : 유튜브 채널 ‘머니그라피’ 닫기 이미지 확대 보기 유튜버 김선태씨가 지난해 10월 한 유튜브 방송에 출연해 “충주에서 물을 끌어다 수도권의 반도체 공장에 쓰고 있는데 수도요금은 똑같이 낸다”며 수도권에 대한 수자원 공급을 위해 충주 지역이 희생을 감내하는 문제에 대해 지적했다. 자료 : 유튜브 채널 ‘머니그라피’

세줄 요약 ‘충주맨’으로 알려진 김선태씨가 다음달 6·3 지방선거 MBC 개표방송 ‘선택 2026’에 출연해 지방선거의 의미를 짚는다. 과학 유튜버 궤도, 방송인 파비앙과 함께 수도권 집중과 지방 소멸 문제도 이야기할 예정이다. 김선태씨, MBC 개표방송 ‘선택 2026’ 출연

지방선거 의미와 수도권 집중 문제 논의

충주맨 활동 이어 지역 소멸 문제 제기

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‘충주맨’으로 이름을 알린 뒤 유튜버로 전향한 김선태씨가 다음달 치러지는 6·3 지방선거와 관련해 MBC의 개표방송에 출연한다.11일 방송가에 따르면 김씨는 ‘선택 2026’에 출연한다. 김씨는 과학 유튜버 궤도, 프랑스 출신 방송인 파비앙과 함께 지방선거의 의미를 짚어본다. 또 수도권 집중 및 지방 소멸 문제에 대해서도 이야기를 나눌 것으로 알려졌다.김씨는 충주시 유튜브 채널 ‘충TV’를 운영하며 충주시를 비롯한 지방 소멸 문제와 수도권 중심주의에 대해 따끔한 일침을 가한 바 있다. 특히 수도권에 수자원을 공급하기 위해 충주 지역이 감내하는 희생 문제를 꾸준히 제기해왔다.지난해 10월 충TV 구독자가 90만명을 돌파한 것을 기념으로 진행한 ‘겸손맨의 낮은 자세 토크’에서는 “대통령에게 한마디 해달라”는 구독자의 요청에 “재명이 형님, 충주시 예산 많이 부탁드린다. 철도도 놔 주시고 소외 지역 좀 많이 챙겨달라”며 “충주댐 물 많이 갖다 쓰지 않나. 물에 대해 피해를 입고 있는 지역도 챙겨달라”고 호소했다.또 같은 시기 유튜브 채널 ‘머니그라피’에 출연해 ‘서울 중심주의’와 관련 “서울의 전기와 물을 끊어야 한다”면서 “충주의 물을 끌어다 수도권의 반도체 공장 등에 쓰고 있는데, 수도요금은 (충주시와 수도권이) 똑같이 낸다”고 목소리를 높였다.김씨는 2016년 입직해 ‘충TV’를 이끌며 지방자치단체 유튜브로는 이례적으로 100만명에 가까운 구독자를 끌어모았다. 이러한 공로를 인정받아 7년 만에 6급으로 승진한 데 이어 충주시청의 뉴미디어팀장을 맡았다.지난 2월 면직해 공직을 떠난 김씨는 지난달 개인 유튜브 채널을 개설해 여러 기업과 지방자치단체 등의 홍보 콘텐츠를 다루고 있다. 김씨의 유튜브 채널은 현재 167만명의 구독자를 모았다.