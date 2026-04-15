‘과거 성범죄 의혹’ 황석희, 뮤지컬·영화도 ‘손절’

뮤지컬 ‘겨울왕국’ 번역 작업 하차

‘스파이더맨’ 새 시리즈 번역도 불참

이미지 확대 2022년 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한 번역가 황석희. 자료 : tvN 닫기 이미지 확대 보기 2022년 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한 번역가 황석희. 자료 : tvN

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성범죄 전력 의혹에 휩싸인 번역가 황석희가 뮤지컬과 영화 등 작품 번역에서 제외된다.15일 공연계에 따르면 오는 8월 개막하는 뮤지컬 ‘겨울왕국’의 번역을 맡았던 황씨는 번역 작업에서 빠지게 됐다.디즈니 애니메이션 영화 ‘겨울왕국’을 바탕으로 2018년 미국에서 초연한 뮤지컬은 오는 8월 서울 송파구 샤롯데씨어터 무대에 오를 예정으로, 황씨가 대본과 가사의 한국어 번역 작업을 해왔다.또 오는 7월 개봉 예정인 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 번역에도 참여하지 않는 것으로 알려졌다.황씨는 ‘스파이더맨: 홈 커밍’(2017), ‘스파이더맨: 파 프롬 홈’(2019) 등 ‘스파이더맨’ 시리즈의 번역에 참여해 호평을 받으며 인지도를 높여왔다. 이에 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 번역에도 참여했을 가능성이 점쳐져왔다.앞서 연예매체 디스패치는 황석희 번역가가 과거 성범죄 사건으로 2005년과 2014년 두 차례 재판에 넘겨져 집행유예 판결을 받았다고 지난달 보도했다.황씨는 같은 날 인스타그램에 짧은 입장문을 올리고 “현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중”이라며 “보도 내용 중 사실과 다른 부분, 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 포함될 경우 정정 및 대응을 검토하겠다”고 밝혔다.황씨는 이어 이러한 내용의 입장문을 제외한 모든 게시물을 비공개 처리하고 댓글 기능도 닫는 등 자신의 소셜 미디어(SNS) 계정을 사실상 폐쇄했다.한편 황씨는 영화 ‘데드풀’ ‘스파이더맨’ 등에서 재치 있는 번역을 선보여 큰 사랑을 받았다. 대중 매체에서는 그를 ‘스타 번역가’ ‘초월 번역의 신’이라는 수식어로 부르기도 했다. 영화 ‘웜바디스’ ‘보헤미안 랩소디’ 등 600여 편을 번역했으며, 최근 개봉한 할리우드 SF 대작 ‘프로젝트 헤일메리’의 번역도 담당했다.그러나 이러한 보도 이후 방송계와 출판계 등은 ‘황석희 지우기’에 나섰다.황씨가 출연한 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’과 MBC ‘전지적 참견 시점’ 등은 황씨의 출연분을 비공개 처리했다.교보문고 등 대형 온라인 서점은 황씨가 펴낸 에세이 ‘번역: 황석희’와 ‘오역하는 말들’의 판매를 중단하기도 했다.