빌보드 1위 직행한 BTS ‘아리랑’…통산 7번째

이미지 확대 지난 18일(현지시간) 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발표를 앞두고 미국 뉴욕 브루클린 브리지 상공에서 방탄소년단의 컴백을 기념하는 드론쇼가 진행되고 있다. 빅히트뮤직 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 18일(현지시간) 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발표를 앞두고 미국 뉴욕 브루클린 브리지 상공에서 방탄소년단의 컴백을 기념하는 드론쇼가 진행되고 있다. 빅히트뮤직 제공

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글로벌 K팝 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다. BTS의 앨범이 이 차트에서 1위를 차지한 것은 역대 7번째다.미국 빌보드는 30일 차트 예고 기사를 통해 ‘아리랑’이 루크 콤즈의 ‘더 웨이 아이 엠’과 모건 월렌의 ‘아임 더 프로블럼’을 제치고 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다고 밝혔다.‘아리랑’은 이번 차트 집계 기간 64만 1000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록해 ‘빌보드 200’이 앨범 유닛으로 집계를 시작한 2014년 12월 이래 역대 그룹 최고치를 기록했다. 여기서 앨범 판매량은 53만 2000장으로 ‘톱 앨범 세일즈’ 차트에서도 통산 7번째 1위에 올랐다.앨범 판매량 중에서 실물 음반이 51만 6000장을 차지했고, 그중에서 LP가 20만 8000장이었다. 이는 전산 집계를 시작한 1991년 이래 그룹으로서는 가장 많은 LP 판매량이자 1∼5위를 차지한 테일러 스위프트에 이어 여섯 번째로 많은 주간 LP 판매량이라고 빌보드는 전했다.BTS의 앨범 중에서 앞서 이 차트에서 1위를 차지했던 것으로는 2018년 ‘러브 유어셀프 전 티어’, ‘러브 유어셀프 결 앤서’, ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’, ‘맵 오브 더 솔 : 7’, ‘비’, ‘프루프’ 등이다.‘아리랑’은 지난 28일에는 영국 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’ 정상을 밟기도 했다. 세계 양대 차트로 꼽히는 영국과 미국 앨범 차트를 동시에 석권한 것이다.BTS 5집 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)으로 이르면 31일 오전 발표될 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 정상에도 도전한다.