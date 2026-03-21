문화 대중문화 [포토] 방탄소년단 컴백에 눈물 흘리는 아미 입력 2026-03-21 20:29 수정 2026-03-21 20:39 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/life/pop-culture/2026/03/21/20260321801002 URL 복사 댓글 0 아미(BTS 팬덤)가 21일 서울 광화문광장 일대에서 방탄소년단(BTS) 컴백 기념 공연인 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 관람 중 눈물을 닦고 있다.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. BTS 컴백 기념 공연의 제목은 무엇인가요? BTS 컴백 라이브: 아리랑 BTS 컴백 라이브: 서울