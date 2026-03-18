“왜 보라색 아닌 빨간색?” BTS 컴백에 ‘붉은 조명’ 논란…“정치적 해석 말라”

서울시 주요 랜드마크 15곳에 붉은 조명 점등

하이브 “5집 ‘아리랑’ 앨범 핵심 컬러일뿐” 해명

이미지 확대 세빛섬 붉은색 야간 경관 조명. 서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 세빛섬 붉은색 야간 경관 조명. 서울시 제공

이미지 확대 붉은색 경관 조명이 켜진 청계천의 모습. 서울시 닫기 이미지 확대 보기 붉은색 경관 조명이 켜진 청계천의 모습. 서울시

이미지 확대 BTS 경복궁. 빅히트뮤직 제공 닫기 이미지 확대 보기 BTS 경복궁. 빅히트뮤직 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백에 맞춰 서울 시내 곳곳이 붉은색으로 물들자 일각에서 특정 정치적 성향을 드러낸 게 아니냐는 논란이 일자 하이브 측이 해명에 나섰다.18일 BTS의 소속사 빅히트 뮤직의 모회사 하이브는 붉은색 조명에 대해 정규 5집 ‘아리랑’ 콘셉트에 따른 것일 뿐이라며 확대 해석을 경계했다.서울시는 오는 21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’ 발매 기념 컴백 공연에 맞춰 남산 서울타워, 롯데월드타워, 청계천, 세빛섬, 서울식물원, 가양대교, 월드컵대교 등 주요 랜드마크 15곳에서 컴백을 축하하는 붉은 조명을 밝힌다.이에 야당의 상징색이 붉은색이란 점에서 6월 전국동시지방선거를 앞두고 온라인에서 정치적 해석이 제기됐다. 방탄소년단의 팀 상징색은 보라색이다.하이브는 이날 오후 입장문을 내고 “광화문 광장 공연의 붉은색은 ‘아리랑’ 앨범의 키(핵심) 컬러를 적용한 것”이라며 “서울시도 하이브 요청에 따라 붉은색을 활용하고 있다”고 밝혔다.실제 ‘아리랑’ 앨범 로고 등은 붉은색이며 붉은 조명이 이에 따른 것으로 정치적 성향과는 무관하다는 설명이다.하이브 측은 “대중문화행사를 과도하게 정치적 관점으로 해석하지 말아 주실 것을 당부드린다”고 덧붙였다.BTS는 오는 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑’을 발매한다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡은 이번 앨범은 방탄소년단의 정체성과 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 감정을 다룬다.오는 21일 오후 8시에는 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 펼친다. 이는 넷플릭스에서 단독 생중계된다.