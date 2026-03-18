“왜 보라색 아닌 빨간색?” BTS 컴백에 ‘붉은 조명’ 논란…“정치적 해석 말라”

서울시 주요 랜드마크 15곳에 붉은 조명 점등
하이브 “5집 ‘아리랑’ 앨범 핵심 컬러일뿐” 해명
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세빛섬 붉은색 야간 경관 조명. 서울시 제공
그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백에 맞춰 서울 시내 곳곳이 붉은색으로 물들자 일각에서 특정 정치적 성향을 드러낸 게 아니냐는 논란이 일자 하이브 측이 해명에 나섰다.
18일 BTS의 소속사 빅히트 뮤직의 모회사 하이브는 붉은색 조명에 대해 정규 5집 ‘아리랑’ 콘셉트에 따른 것일 뿐이라며 확대 해석을 경계했다.
서울시는 오는 21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’ 발매 기념 컴백 공연에 맞춰 남산 서울타워, 롯데월드타워, 청계천, 세빛섬, 서울식물원, 가양대교, 월드컵대교 등 주요 랜드마크 15곳에서 컴백을 축하하는 붉은 조명을 밝힌다.
이에 야당의 상징색이 붉은색이란 점에서 6월 전국동시지방선거를 앞두고 온라인에서 정치적 해석이 제기됐다. 방탄소년단의 팀 상징색은 보라색이다.
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붉은색 경관 조명이 켜진 청계천의 모습. 서울시
하이브는 이날 오후 입장문을 내고 “광화문 광장 공연의 붉은색은 ‘아리랑’ 앨범의 키(핵심) 컬러를 적용한 것”이라며 “서울시도 하이브 요청에 따라 붉은색을 활용하고 있다”고 밝혔다.
실제 ‘아리랑’ 앨범 로고 등은 붉은색이며 붉은 조명이 이에 따른 것으로 정치적 성향과는 무관하다는 설명이다.
하이브 측은 “대중문화행사를 과도하게 정치적 관점으로 해석하지 말아 주실 것을 당부드린다”고 덧붙였다.
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BTS 경복궁. 빅히트뮤직 제공
BTS는 오는 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑’을 발매한다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡은 이번 앨범은 방탄소년단의 정체성과 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 감정을 다룬다.
국민의힘 ‘맘(Mom)편한특위’, 현장 소통간담회 개최… “아이 키우는 일, 개인이 아닌 국가의 몫, 국가가 끝까지 책임질 것”
국민의힘 ‘맘(Mom)편한특별위원회’(이하 맘편한특위)가 저출생 문제 해결을 위해 본격적인 현장 소통 행보에 나섰다. 지난 2월 발족한 맘편한특위는 17일 서울 마포구 소재 ‘채그로’에서 제1차 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 박춘선 저출생영유아보육분과 위원장(서울시의원, 강동 3)의 사회로 진행됐으며, 당 지도부와 특위 위원, 신혼부부 등 생생한 현장의 목소리를 전달할 참석자들이 함께했다. 간담회에서는 ‘난임에서 보육까지’를 주제로 보육 정책, 신혼부부, 워킹맘, 다둥이 가정, 한부모 가정, 경력 단절, 난임 지원 개선 및 행정 불편 등 다양한 현안이 폭넓게 논의됐다. 참석자들은 현장에서 겪는 현실적 어려움을 토로하는 한편, 실효성 있는 안성맞춤 정책 마련의 필요성을 강하게 제기했다. 간담회를 끝까지 청취한 국민의힘 장동혁 대표는 인사말을 통해 “아이 키우는 일, 개인이 아닌 국가의 몫”이라며 “아이를 낳고 키우는 과정에서 겪는 막막함을 국가가 더 적극적으로 살펴야 한다”고 강조했다. 이어 “현장의 생생한 목소리가 정책의 출발점이 되어야 한다”며 “부모님들이 피부로 느끼는 어려움을 해결하기 위해 당 차원에서 예산과 입법 지원을 아끼지
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오는 21일 오후 8시에는 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 펼친다. 이는 넷플릭스에서 단독 생중계된다.
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