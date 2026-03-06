[속보] ‘왕과 사는 남자’ 1000만 돌파…역대 34번째

방금 들어온 뉴스

[속보] '왕과 사는 남자' 1000만 돌파…역대 34번째

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-06 18:43
수정 2026-03-06 18:50
한국 영화 25번째…사극으로는 네 번째
장항준 감독, 12일 서울신문사 광장에서 이벤트

영화 ‘왕과 사는 남자’ 스틸 컷.
영화 ‘왕과 사는 남자’ 스틸 컷.


영화 ‘왕과 사는 남자’가 개봉 31일만인 6일 1000만 관객을 돌파했다.

6일 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합 전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 이날 오후 누적 관객 수 1000만명을 돌파했다.

이로서 2024년 ‘파묘’와 ‘범죄도시4’에 이어 2년 만의 1000만 영화가 탄생했다.

국내 개봉한 영화 중에는 역대 34번째이며 한국 영화로는 25번째다. 또한 사극 영화로는 네 번째 천만 영화다.

‘왕과 사는 남자’는 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신당해 폐위된 단종이 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 사극이다. 유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했다. 이 밖에도 유지태, 전미도, 이준혁, 안재홍 등이 출연했다.

장항준 감독은 1000만 돌파를 기념해 오는 12일 오후 12시 서울 중구 서울신문사 광장에서 커피차 이벤트를 진행한다.

장 감독은 이벤트 현장에 직접 참석해 관객들에게 음료를 나눠주며 감사의 인사를 전한다. 또 장 감독이 관객들과 직접 소통하는 시간도 마련된다.
김소라 기자
