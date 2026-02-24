순직 경찰에 ‘칼빵’ 표현 논란…전현무 “신중했어야 했다” 사과

이미지 확대 방송인 전현무. 디즈니 플러스 ‘운명전쟁49’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 방송인 전현무. 디즈니 플러스 ‘운명전쟁49’ 캡처

이미지 확대 디즈니플러스 ‘운명전쟁49’ 닫기 이미지 확대 보기 디즈니플러스 ‘운명전쟁49’

디즈니+ 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’에서 순직 경찰관의 사망 경위를 두고 부적절한 표현이 사용돼 논란이 일자, 방송인 전현무가 공식 사과했다.전현무 소속사 SM C＆C는 23일 입장문을 내고 “해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느낀다”며 “어떠한 맥락이 있었더라도, 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다”고 밝혔다.논란은 지난 11일 공개된 ‘운명전쟁49’ 2화에서 불거졌다. 방송에는 2004년 강력 사건 피의자를 검거하는 과정에서 흉기에 찔려 순직한 고 이재현 경장의 사망 원인을 추리하는 미션이 등장했다.이 과정에서 한 무속인은 “흔히 칼 맞는 걸 ‘칼빵’이라고 하지 않느냐. 칼 맞는 것도 보인다”고 발언했다. 이에 MC를 맡은 전현무는 “제복 입은 분이 칼빵이다. 너무 직접적이죠?”라고 반응했다. 함께 출연한 신동은 해당 표현을 언급하며 단어가 너무 좋았다는 반응을 보였다.해당 장면은 온라인을 통해 확산하며 비판을 받았다. 순직 공무원의 희생을 저속한 은어로 표현하고 이를 예능적 재미 요소로 소비했다는 지적이 잇따랐다.전국경찰직장협의회는 이날 성명을 내고 “범인 검거 중 순직한 공무원의 희생을 ‘칼빵’이라는 저속한 은어로 비하하고 유희의 소재로 삼았다”며 “14만 경찰 공무원 가슴에 대못을 박았다”고 규탄했다. 이어 출연진의 공개 사과와 문제 회차 삭제, 방송통신심의위원회의 엄중 징계를 촉구했다.전현무 측은 “출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다”며 “고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들인다”고 밝혔다. 이어 “고인과 유가족, 방송을 시청하며 불편함을 느낀 모든 분께 진심으로 사과드린다”며 재발 방지를 약속했다.‘운명전쟁49’는 49명의 운명술사가 다양한 미션을 수행하는 서바이벌 예능 프로그램이다. 앞서 같은 회차에서도 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방교의 사망 원인을 맞히는 미션이 등장해 유족이 반발한 바 있다.당시 제작진은 사전 동의를 받았다고 해명했지만, 논란이 이어지자 “상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 사과드린다”고 밝혔다. 이번 논란까지 겹치면서 ‘운명전쟁49’의 기획 방식과 윤리적 기준을 둘러싼 비판도 확대되는 분위기다.