완결 웹툰 ‘재혼 황후’ OST 선보여…첫 주자는 키오프 벨

네이버 웹툰 ‘재혼 황후’ 완결에 맞춰 공식 오리지널 사운드트랙(OST)이 나왔다. 인기 그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 벨이 첫 주자로 나서 부른 ‘아이 라이즈(I Rise)’는 웹툰 ‘재혼 황후’의 세계관을 깊이 있게 담아냈다는 평가를 받는다.웹툰 ‘재혼 황후’는 2018년 11월 연재를 시작한 동명 웹소설(알파타르트 글)이 원작이다. 이듬해 10월부터 네이버 웹툰에 연재하며 지난 1월 1일 시즌4가 완결됐다. 웹소설과 웹툰(각색 히어리, 작화 숨풀) 모두 단행본으로도 발매되면서 큰 인기를 끌었다.웹툰의 서사를 풀어낸 ‘아이 라이즈’는 디즈니+의 ‘카지노’(2023)와 ‘사랑이라 말해요’(2023), ENA의 ‘남남’(2023), 네이버 웹툰 ‘귀혼’ 등의 OST를 제작한 셰르파뮤직(대표 프로듀서 Nino)가 맡아 완성도를 더했다.얼터너티브 팝과 오케스트라 사운드를 기반으로 한 발라드 곡으로, 현악기가 만들어내는 절제된 분위기 위에 점층적으로 감정선을 쌓아 올린다. 특히 여리면서도 매혹적인 벨이 폭발적인 목소리로 절정에 다다르며 메시지를 선명하게 부각시킨다.11일 공개된 벨의 ‘아이 라이즈’에 이어 오는 6월에는 두 번째 OST를 선보일 예정이다. 현재 ‘아이 라이즈’는 각종 온라인 음원사이트를 감상할 수 있다.