김선호 “개인소득세 추가 납부 완료, 1인 법인 무지했다” [전문]

소속사 “계약 전 활동 정산금 법인으로 받아”

“문제 인식한 뒤 법인 운영 중단…폐업 절차”

이미지 확대 배우 김선호가 28일 서울 성동구 에스팩토리에서 열린 ‘보테가 베네타 2026 여름 프라이빗 뷰 포토콜‘에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.1.28 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 배우 김선호가 28일 서울 성동구 에스팩토리에서 열린 ‘보테가 베네타 2026 여름 프라이빗 뷰 포토콜‘에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.1.28 뉴스1

배우 김선호가 설립해 운영 중인 ‘1인 기획사’가 탈세와 관련 있다는 의혹이 제기된 가운데, 김선호가 해당 법인을 통해 정산받은 금액에 대한 개인소득세를 추가 납부했다고 4일 밝혔다. 또한 가족과 함께 1인 기획사를 운영한 것에 대해서는 “충분한 이해가 없었다”며 폐업 절차를 진행하고 있다고 전했다.김선호의 소속사 판타지오는 이날 입장문을 내고 “해당 법인을 설립하고 1년여간 유지한 것에 대해 깊이 반성하고 있다”며 이같이 밝혔다.소속사의 설명에 따르면 김선호는 2024년 1월 연기 활동 및 연극 제작을 위해 법인을 설립했으며, 이듬해 2월 현 소속사와 계약하기 전까지 진행한 활동에 대해 해당 법인으로 정산금을 받았다.다만 소속사는 김선호와 계약을 체결한 뒤 현재까지 해당 법인이 아닌 김선호 개인에게 정산금을 직접 지급했다고 설명했다. 그러면서 “판타지오와 김선호 간의 계약 과정 및 활동과 관련해서는 해당 법인과 어떤 관계도 없음을 분명히 말씀드린다”라고 강조했다.김선호는 해당 법인의 운영 자체가 오해의 소지가 될 수 있음을 인지하고 운영을 멈췄으며, 이에 따라 최근 1년 넘게 법인을 통한 실질적인 활동이 없었다고 소속사는 설명했다.이어 “김선호는 당시 무지했던 법인 운영을 바로잡기 위한 선제적 조치로, 과거 법인 카드 사용 내역 및 가족 급여, 법인 차량을 모두 반납했다”며 “해당 법인을 통해 과거에 정산받은 금액에 대해서는 기존 납부한 법인세에 더해 개인소득세를 추가 납부 완료했다”고 덧붙였다.또한 해당 법인은 폐업 절차가 진행 중이며, 행정 절차가 곧 마무리될 것이라고 부연했다.김선호는 서울 용산구 자택 주소지에 본인을 대표이사로, 부모를 사내이사와 감사로 둔 공연기획사 법인을 설립해 운영하며 탈세해온 정황이 있다는 의혹을 받고 있다.스포츠경향은 “전문 경영인 없이 부모를 이사진에 앉혔다”면서 김선호가 법인 자금으로 부모에게 매달 수백만원에서 수천만원의 월급을 지급하고 부모는 매달 다시 김선호에게 월급을 이체했다고 보도했다.또 김선호 부모가 법인카드로 생활비와 유흥비를 결제했고, 법인 명의 고급 수입차를 개인 용도로 타고 다녔다고도 전했다.이에 대해 소속사는 “1인 법인은 연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다”라고 밝혔다.소속사의 이러한 해명에도 여론은 곱지 않았다. 특히 최근 국세청으로부터 200억원이 넘는 세금 추징을 통보받은 배우 차은우와 김선호가 같은 소속사라는 점, 소속사와 별개로 가족이 1인 기획사를 운영해왔다는 점에서 의혹은 쉽게 가시지 않았다.탈세 의혹은 광고계로 불똥이 튀어 김선호가 모델로 활동하고 있는 패션 브랜드 빈폴은 전날 공식 소셜미디어(SNS) 계정에 올렸던 ‘2026 봄 컬렉션’ 티저 영상을 비공개로 전환했다.앞서 빈폴 측은 김선호의 영상 본편을 전날 공개할 예정이라고 밝혔지만, 본편 영상은 아직 SNS에 업로드되지 않았다.다만 김선호를 모델로 기용한 건강기능식품 브랜드 ‘뉴트리디데이’, 화장품 브랜드 ‘아이멜리’는 현재까지 김선호의 광고 영상과 사진 등을 그대로 공개한 상태다. 또 김선호가 출연을 앞둔 연극 ‘비밀통로’는 이달 중 예정대로 개막한다.김선호는 티빙 오리지널 ‘언프렌드’, 디즈니플러스 오리지널 ‘현혹’, tvN 드라마 ‘의원님이 보우하사’의 공개를 앞두고 있다.안녕하세요.배우 김선호의 소속사 판타지오입니다.최근 보도를 통해 알려진 김선호의 1인 법인과 관련한 추가 사실관계와 당사의 입장을 말씀드립니다.▶ 법인 설립 및 운영김선호는 2024년 1월 연기 활동 및 연극 제작을 위해 법인을 설립하였습니다.2024년 1월 법인 설립 이후, 2025년 2월 판타지오와 새로운 계약이 시작되기 전까지의 활동에 대해서는 해당 법인으로 정산금을 지급받았습니다.▶ 법인 운영 중단김선호는 해당 법인의 운영 자체가 오해의 소지가 될 수 있다는 점을 인지한 후, 해당 법인은 운영을 멈추고 최근 1년 이상 법인을 통한 활동은 실질적으로 전혀 이루어지지 않았습니다.▶ 판타지오와 계약 체결판타지오와 김선호는 2025년 2월 전속 계약 체결일로부터 현재까지 배우 개인에게 정산금을 직접 지급하고 있습니다. 판타지오와 김선호 간의 계약 과정 및 활동과 관련해서는 해당 법인과 어떤 관계도 없음을 분명히 말씀드립니다.▶ 법인 폐업 절차김선호는 당시 무지했던 법인 운영을 바로잡기 위한 선제적 조치로, 과거 법인 카드 사용 내역 및 가족 급여, 법인 차량을 모두 반납하였습니다. 해당 법인을 통해 과거에 정산받은 금액에 대해서는 기존 납부한 법인세에 더해 개인소득세를 추가 납부 완료하였습니다. 법인 폐업 절차를 진행 중이며 행정상의 절차가 곧 마무리될 예정입니다.김선호 배우는 법인 운영에 대해 충분한 이해가 없는 상태로 해당 법인을 설립하고 1여년간 유지한 것에 대해 깊이 반성하고 있습니다. 고개 숙여 죄송하다는 말씀 전해 드립니다.당사 역시 혼란과 우려를 드린 점 사과드리며, 이후로 소속 배우의 활동 전반에 대해 보다 면밀히 관리할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.