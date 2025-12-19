[속보] ‘1세대 연극 스타’ 배우 윤석화 별세…뇌종양 투병

이미지 확대 배우 윤석화. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 배우 윤석화. 뉴스1

‘1세대 연극 스타’인 배우 윤석화가 별세했다. 향년 69세.19일 연극계에 따르면 뇌종양으로 투병해 온 윤석화는 이날 오전 10시쯤 서울 신촌세브란스병원에서 유족과 측근들이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다.1956년 서울에서 태어난 윤석화는 1975년 연극 ‘꿀맛’으로 데뷔했다. ‘신의 아그네스’, ‘햄릿’, ‘딸에게 보내는 편지’ 등에 출연하며 연극계 인기를 이끌었다.윤석화는 2022년 7월 연극 ‘햄릿’ 무대에 선 뒤 그해 10월 악성 뇌종양 수술을 받아 투병해 왔다.투병 사실을 공개한 뒤 2023년 LG아트센터 서울 무대에 오른 연극 ‘토카타’에 5분가량 우정 출연한 것이 마지막 무대가 됐다.빈소는 신촌세브란스병원 장례식장에 마련될 예정이다.