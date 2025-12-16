익숙한 ‘귀요미들’이 벌이는 유쾌한 소동…어른 마음 휘어잡을까

‘짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’ 스틸컷. 닫기 이미지 확대 보기 ‘짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’ 스틸컷.

‘짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’ 스틸컷. 닫기 이미지 확대 보기 ‘짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’ 스틸컷.

‘짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’ 스틸컷. 닫기 이미지 확대 보기 ‘짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’ 스틸컷.

이미지 확대 ‘톰과 제리: 황금나침반 대소동’ 스틸컷 닫기 이미지 확대 보기 ‘톰과 제리: 황금나침반 대소동’ 스틸컷

이미지 확대 ‘톰과 제리: 황금나침반 대소동’ 스틸컷 닫기 이미지 확대 보기 ‘톰과 제리: 황금나침반 대소동’ 스틸컷

이미지 확대 ‘톰과 제리: 황금나침반 대소동’ 스틸컷 닫기 이미지 확대 보기 ‘톰과 제리: 황금나침반 대소동’ 스틸컷

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우리에게 익숙한 ‘귀요미들’이 스크린에서 한바탕 유쾌한 소동을 펼친다. 세상에 나온 지 수십 년이 흘렀음에도 전혀 나이 들지 않은 그들에게서 어쩌면 어른도 향수를 느낄지 모르겠다.‘짱구는 못말려’ 시리즈의 32번째 극장판 ‘짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’가 오는 24일 국내 개봉한다.‘짱구’ 극장판은 오랜 역사를 자랑한다. 1993년 ‘액션가면 대 그래그래 마왕’까지 거슬러 올라간다. 짱구가 마냥 어린이를 위한 만화영화라고 생각하면 곤란하다. 특히 2001년작 ‘어른제국의 역습’은 일본 문화청이 주관하는 ‘일본 미디어 예술 100선’에 꼽힐 만큼 탁월한 작품성을 갖췄다. 짱구 극장판을 보면어린 시절을 보낸 젊은 세대에게 짱구는 돌아갈 수 없는 유년의 추억을 떠오르게 하는 문화적 아이콘이 된 지 오래다.이번 ‘떡잎마을 댄서즈’는 인도를 배경으로 한다. 인도 영화에서 빠질 수 없는 게 춤이다. 짱구와 친구들이 결성한 ‘떡잎마을 방범대’에서 늘 과묵한 성격으로 짱구의 장난을 든든히 받아주는 ‘코흘리개’ 맹구. 순하디순한 맹구가 콧구멍에 휴지를 꽂더니 갑자기 다른 사람이 됐다. 무슨 일이 벌어진 걸까.재기발랄한 쥐와 맨날 쥐한테 당하는 고양이. 미국 대중문화사에서 빼놓을 수 없는 애니메이션 ‘톰과 제리’가 1940년 처음 방영된 뒤 올해로 딱 85주년을 맞았다. ‘몸으로 웃기는’ 슬랩스틱 코미디의 정석을 보여주는 톰과 제리의 좌충우돌은 이후 나오는 여러 비슷한 미국식 애니메이션의 원조가 됐다고 해도 과언이 아니다.우리에게는 2차원의 톰과 제리가 익숙하다. 다음 달 1일, 새해가 되자마자 한국 관객과 만나는 극장판 ‘톰과 제리: 황금나침반 대소동’은 톰과 제리 시리즈 역사상 최초로 3D 애니메이션으로 관객들과 만난다.최근 영화의 오리지널사운드트랙(OST)이 공개됐는데, 제목은 ‘캐치 미 이프 유 캔’(Catch Me If You Can)이다. 레오나르도 디카프리오와 톰 행크스가 열연한 영화가 자연스레 떠오르는 제목. 입체감 있게 되살아난 톰과 제리가 이번에는 또 어떤 사고를 칠지 주목된다.