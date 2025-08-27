싱어롱 매진 행렬… 케데헌 ‘골든’, 美 빌보드 ‘핫100’ 정상 되찾았다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

싱어롱 매진 행렬… 케데헌 ‘골든’, 美 빌보드 ‘핫100’ 정상 되찾았다

오경진 기자
오경진 기자
입력 2025-08-26 17:44
수정 2025-08-26 21:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
케이팝 데몬 헌터스
케이팝 데몬 헌터스


넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)에 쓰인 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 정상을 탈환하며 통산 2주 1위를 기록했다. 핫100에서 2주 이상 정상을 밟은 K팝은 방탄소년단(BTS)의 ‘다이너마이트’(3주·2020)와 ‘버터’(10주·2021) 이후 처음이다.

빌보드는 25일(현지시간) 차트 예고 기사에서 ‘골든’이 전주보다 순위를 한 단계 끌어올려 통산 2주째 1위를 차지했다고 밝혔다. 잠시 앨릭스 워런의 ‘오디너리’에 자리를 내줬으나 1주일 만에 정상을 되찾았다. ‘골든’은 이번 차트 집계 기간 전주 대비 3% 증가한 3380만 스트리밍을 기록했다.

‘골든’과 함께 총 4곡의 케데헌 OST가 핫100 ‘톱 10’에 진입하기도 했다. 작품 속에서 주인공 헌트릭스의 경쟁 그룹인 사자보이스가 부른 ‘유어 아이돌’과 ‘소다 팝’이 각각 4위와 5위, ‘골든’과 함께 헌트릭스가 부른 ‘하우 이츠 던’이 10위에 올랐다. 빌보드에 따르면 한 작품의 OST 4곡이 싱글차트 톱10에 동시 진입한 것은 사상 처음이다.

앞서 ‘골든’은 여성 가수가 부른 K팝으로는 처음 핫100 정상에 올랐다. 또한 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’에서도 1위에 오르며 세계 양대 싱글차트를 동시에 석권했다. 세계적으로 작품의 인기가 식을 기세를 보이지 않고 있어 싱글차트에 오래 머무를 수 있다는 분석도 나온다.

한편 지난 23~24일 미국 현지 1000여개의 영화관에서 열린 싱어롱 특별 상영 행사가 매진되며 케데헌이 이틀 연속 북미 박스오피스 정상에 오르기도 했다.
오경진 기자
2025-08-27 25면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로