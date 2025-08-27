싱어롱 매진 행렬… 케데헌 ‘골든’, 美 빌보드 ‘핫100’ 정상 되찾았다

이미지 확대 케이팝 데몬 헌터스 닫기 이미지 확대 보기 케이팝 데몬 헌터스

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)에 쓰인 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 정상을 탈환하며 통산 2주 1위를 기록했다. 핫100에서 2주 이상 정상을 밟은 K팝은 방탄소년단(BTS)의 ‘다이너마이트’(3주·2020)와 ‘버터’(10주·2021) 이후 처음이다.빌보드는 25일(현지시간) 차트 예고 기사에서 ‘골든’이 전주보다 순위를 한 단계 끌어올려 통산 2주째 1위를 차지했다고 밝혔다. 잠시 앨릭스 워런의 ‘오디너리’에 자리를 내줬으나 1주일 만에 정상을 되찾았다. ‘골든’은 이번 차트 집계 기간 전주 대비 3% 증가한 3380만 스트리밍을 기록했다.‘골든’과 함께 총 4곡의 케데헌 OST가 핫100 ‘톱 10’에 진입하기도 했다. 작품 속에서 주인공 헌트릭스의 경쟁 그룹인 사자보이스가 부른 ‘유어 아이돌’과 ‘소다 팝’이 각각 4위와 5위, ‘골든’과 함께 헌트릭스가 부른 ‘하우 이츠 던’이 10위에 올랐다. 빌보드에 따르면 한 작품의 OST 4곡이 싱글차트 톱10에 동시 진입한 것은 사상 처음이다.앞서 ‘골든’은 여성 가수가 부른 K팝으로는 처음 핫100 정상에 올랐다. 또한 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’에서도 1위에 오르며 세계 양대 싱글차트를 동시에 석권했다. 세계적으로 작품의 인기가 식을 기세를 보이지 않고 있어 싱글차트에 오래 머무를 수 있다는 분석도 나온다.한편 지난 23~24일 미국 현지 1000여개의 영화관에서 열린 싱어롱 특별 상영 행사가 매진되며 케데헌이 이틀 연속 북미 박스오피스 정상에 오르기도 했다.