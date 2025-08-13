‘케데헌’, 공개 7주 만에 넷플릭스 역대 2위…조만간 1등 제칠 듯

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘케데헌’, 공개 7주 만에 넷플릭스 역대 2위…조만간 1등 제칠 듯

오경진 기자
오경진 기자
입력 2025-08-13 16:49
수정 2025-08-13 16:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 스틸컷. 넷플릭스 제공
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 스틸컷. 넷플릭스 제공


케이팝을 소재로 한 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 역대 넷플릭스 영화 중 가장 많이 본 작품 2위에 오르며 꺼지지 않는 인기를 과시하고 있다.

13일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케데헌’의 누적 시청 수는 1억 8460만으로 1위에 오른 ‘레드 노티스’(2억 3090만)의 뒤를 이었다.

시청 수는 누적 시청 시간을 상영 시간(러닝 타임)으로 나눈 값이다. 1시간 40분짜리 ‘케데헌’의 누적 시청 시간은 3억 760만 시간이다.

한국계 캐나다인 매기 강과 미국의 크리스 아펠한스 감독이 공동으로 연출한 ‘케데헌’은 케이팝 가수이나 악령 사냥꾼인 걸그룹 헌트릭스가 악귀들과 맞서 싸우는 이야기다. 케데헌 OST인 ‘골든’은 전날 미국 빌보드 핫100의 정상에 오르기도 했다.

한국의 민속이라는 낯선 소재를 현대적으로 재치 있게 각색한 가운데 여기에 잘 만들어진 OST가 더해지면서 폭발적인 시너지가 났다는 게 전문가들의 분석이다. 이는 지난 6월 공개된 지 7주 만에 달성한 기록으로 조만간 ‘케데헌’이 ‘레드 노티스’를 제칠 수 있을 거란 전망도 나온다. 현재 시청 수 격차는 4630만이다.
오경진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로