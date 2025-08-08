28년 만에 KBS로 돌아오는 가왕 조용필…티저 영상 공개

이미지 확대
KBS가 올해 광복 80주년을 맞아 ‘가왕’(歌王) 조용필의 단독 무대를 기획한 가운데 1차 티저 예고편이 8일 공개됐다. 조용필의 무대는 추석 당일인 오는 10월 6일 KBS 2TV에서 방송된다.
KBS 유튜브 채널에서 확인할 수 있는 티저 영상은 조용필과 함께 무대를 꾸려온 밴드 ‘위대한탄생’의 사운드로 시작된다. 무대 위에서 압도적인 퍼포먼스를 보여주는 조용필과 함께 그를 향해 뜨겁게 환호하는 관객들의 모습이 담겼다.
다음 달 6일 고척 스카이돔에서 열리는 조용필 단독 공연을 한 달 뒤 TV로 방영하는 것이다. 이 공연은 조용필이 KBS에서 1997년 ‘빅쇼’ 이후 28년 만에 선보이는 단독 무대다. 무료 공연으로 오는 18일 1차 티켓 예매를 시작한다. 25일 2차 티켓이 오픈될 예정이다. 공연명은 ‘이 순간을 영원히 조용필’이다.
