28년 만에 KBS로 돌아오는 가왕 조용필…티저 영상 공개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

28년 만에 KBS로 돌아오는 가왕 조용필…티저 영상 공개

오경진 기자
오경진 기자
입력 2025-08-08 11:00
수정 2025-08-08 11:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


KBS가 올해 광복 80주년을 맞아 ‘가왕’(歌王) 조용필의 단독 무대를 기획한 가운데 1차 티저 예고편이 8일 공개됐다. 조용필의 무대는 추석 당일인 오는 10월 6일 KBS 2TV에서 방송된다.

KBS 유튜브 채널에서 확인할 수 있는 티저 영상은 조용필과 함께 무대를 꾸려온 밴드 ‘위대한탄생’의 사운드로 시작된다. 무대 위에서 압도적인 퍼포먼스를 보여주는 조용필과 함께 그를 향해 뜨겁게 환호하는 관객들의 모습이 담겼다.

다음 달 6일 고척 스카이돔에서 열리는 조용필 단독 공연을 한 달 뒤 TV로 방영하는 것이다. 이 공연은 조용필이 KBS에서 1997년 ‘빅쇼’ 이후 28년 만에 선보이는 단독 무대다. 무료 공연으로 오는 18일 1차 티켓 예매를 시작한다. 25일 2차 티켓이 오픈될 예정이다. 공연명은 ‘이 순간을 영원히 조용필’이다.

오경진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로