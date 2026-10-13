브람스의 중후함과 서정성… 가을의 결을 담은 선율

서울신문 ‘가을밤콘서트’ 성황

이미지 확대 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 13일 열린 ‘2026 가을밤 콘서트’ 무대에 오른 바이올리니스트 윤소영이 차웅 포항시립교향악단 예술감독이 지휘하는 군포프라임필하모닉오케스트라와 함께 요하네스 브람스의 ‘바이올린 협주곡 D장조’를 연주하고 있다.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 13일 열린 ‘2026 가을밤 콘서트’ 무대에 오른 바이올리니스트 윤소영이 차웅 포항시립교향악단 예술감독이 지휘하는 군포프라임필하모닉오케스트라와 함께 요하네스 브람스의 ‘바이올린 협주곡 D장조’를 연주하고 있다.

도준석 전문기자

세줄 요약 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 ‘2026 가을밤콘서트’는 로시니 서곡으로 시작해 윤소영의 브람스 바이올린 협주곡, 황수미·길병민의 가곡과 아리아, 뮤지컬 넘버까지 이어지며 가을밤을 풍성하게 채웠다. 로시니 서곡으로 시작한 가을밤콘서트의 개막

윤소영, 브람스 협주곡으로 서정과 열정 선사

황수미·길병민, 가곡과 아리아로 무대 확장

2026-10-14 23면

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가을의 결을 담은 선율이 13일 저녁 서울 예술의전당 콘서트홀을 가득 채웠다.서울신문이 주최하는 ‘2026 가을밤콘서트’의 스물일곱 번째 무대는 조아키노 로시니의 ‘세비야의 이발사’ 서곡으로 경쾌하게 문을 열었다. 차웅 포항시립교향악단 상임지휘자는 군포프라임필하모닉오케스트라에서 현의 질주를 뽑아내며 깊이 있는 선율을 맞을 준비를 했다.바이올리니스트 윤소영이 무대에 올랐다. 요하네스 브람스가 1878년 완성한 ‘바이올린 협주곡 D장조’는 그가 남긴 유일한 바이올린 협주곡이자 화려함보다 깊이로 승부하는 작품이다. 유럽과 한국을 오가며 활동해 온 윤소영은 기교를 드러내지 않고 오케스트라와 대화하듯 선율을 주고받으면서 우아한 분위기를 높였다. 특히 2악장에서 오보에가 먼저 꺼낸 아늑하고 서정적인 주제 선율에 이어 윤소영의 바이올린은 가을의 호숫가를 걷는 듯한 시적인 고음을 이끌어갔다. 3악장에선 헝가리 무곡풍의 열정적인 분위기를 바이올린 독주로 이끌어 가며 화려하게 마무리했다.브람스 특유의 중후함에 따뜻한 서정성을 품고 끝엔 에너지를 발산한 1부는 풍성한 가을의 수확처럼 다양한 색감과 여러 감정을 동시에 선사했다.2부는 목소리의 시간이었다. 소프라노 황수미가 이기순의 시에 이흥렬이 곡을 붙인 가곡 ‘코스모스를 노래함’으로 문을 열자 공연장 밖 계절이 그대로 안으로 스며들었다. 베이스바리톤 길병민은 허림 시·윤학준 작곡의 ‘마중’으로 답했다. 떠난 이를 기다리는 마음을 담은 노래다. 두 사람이 부른 ‘첫사랑’에서는 목소리가 포개지며 아련함이 번졌다.아리아로 넘어가자 소리의 결이 달라졌다. 황수미는 샤를 구노 ‘파우스트’의 ‘보석의 노래’와 자코모 푸치니 ‘잔니 스키키’의 ‘오 나의 사랑하는 아버지’를, 길병민은 조르주 비제 ‘카르멘’의 ‘투우사의 노래’와 로시니 ‘세비야의 이발사’의 ‘소문은 산들바람처럼’을 들려줬다.칸초네와 뮤지컬 넘버가 이어지며 무대의 열기가 점차 높아졌다. 길병민의 ‘사랑한다 말해주오 마리우’, 황수미의 ‘밤새도록 춤출 수 있어요’(‘마이 페어 레이디’ 중)를 지나 두 사람은 프란츠 레하르 ‘유쾌한 미망인’의 ‘입술은 침묵하고’를 왈츠처럼 주고받으며 분위기를 끌어올렸다. 황수미는 공연에 앞서 “목소리 색을 바꿔 부르는 게 아니라 곡의 분위기와 가사에 따라 표현이 자연스럽게 달라진다”고 했다. 가곡에서 아리아로, 다시 뮤지컬로 건너가는 동안 그 말은 무대 위에서 증명됐다.길병민과 황수미는 앙코르로 ‘10월의 어느 멋진 날에’를 들려주며 깊어지는 계절에 ‘가을밤콘서트’가 만드는 멋진 날을 완성했다.