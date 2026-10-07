“질문하고 실험하는 몸, 관객에겐 경험을”…차진엽 현대무용단장이 설계한 3년

세줄 요약 차진엽 국립현대무용단장이 취임 후 첫 간담회에서 몸을 중심에 둔 새 미션과 3년 비전을 공개했다. 몸을 질문하는 존재로 보고, 안무가와 무용수가 실험하며 관객이 깊이 경험하는 창작 공동체를 만들겠다고 밝혔다. 차진엽, 국립현대무용단 새 미션과 3년 비전 발표

몸을 질문하는 존재로 보고 창작 공동체 지향

신작·담론·지역협력으로 무용단 방향 구체화

차진엽 국립현대무용단 단장 겸 예술감독이 7일 서울 예술의전당 연습동에서 첫 기자간담회를 열고 기관의 새로운 역할과 예술적 방향, 새 프로그램을 발표했다. 국립현대무용단 제공 닫기 이미지 확대 보기 차진엽 국립현대무용단 단장 겸 예술감독이 7일 서울 예술의전당 연습동에서 첫 기자간담회를 열고 기관의 새로운 역할과 예술적 방향, 새 프로그램을 발표했다. 국립현대무용단 제공

이미지 확대 국립현대무용단이 2024년 초연한 어린이 무용 ‘얍! 얍! 얍!’은 관객들의 호평을 받으며 꾸준히 무대에 오르고 있다. 안무가 밝넝쿨과 인정주가 창작한 작품은 다양한 몸짓과 리듬을 통해 어린 생명이 성장하는 과정을 보여주며 작지만 의미 있는 ‘성공’의 의미를 탐구한다. ©황승택 닫기 이미지 확대 보기 국립현대무용단이 2024년 초연한 어린이 무용 ‘얍! 얍! 얍!’은 관객들의 호평을 받으며 꾸준히 무대에 오르고 있다. 안무가 밝넝쿨과 인정주가 창작한 작품은 다양한 몸짓과 리듬을 통해 어린 생명이 성장하는 과정을 보여주며 작지만 의미 있는 ‘성공’의 의미를 탐구한다. ©황승택

이미지 확대 차진엽 국립현대무용단 단장 겸 예술감독이 7일 서울 예술의전당 연습동에서 열린 첫 기자간담회에서 취재진 질문에 대답하고 있다. 국립현대무용단 제공 닫기 이미지 확대 보기 차진엽 국립현대무용단 단장 겸 예술감독이 7일 서울 예술의전당 연습동에서 열린 첫 기자간담회에서 취재진 질문에 대답하고 있다. 국립현대무용단 제공

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차진엽(48) 국립현대무용단 단장 겸 예술감독이 ‘몸’을 화두로 무용단의 새 지도를 펼쳤다. 지난 5월 제6대 수장으로 임명된 그는 7일 서울 예술의전당 연습동에서 취임 후 첫 기자간담회를 열고 기관의 새 미션과 예술적 방향, 신규 프로젝트를 발표했다.“단장 겸 예술감독이라는 타이틀이 무겁다”는 그는 “숙연하면서도 기쁜 마음으로 하루하루를 살고 있다”는 소감으로 입을 열었다. 이어 “한 명의 창작자이자 이 시대를 사는 사회 구성원으로서 세상의 고통을 마주하며 무기력해지거나 깊은 혼란에 빠질 때도 있다”면서 “나는 무엇을 할 수 있고, 우리는 어떻게 함께 살아가야 하는지 본질적 질문을 피할 수 없었다”고 털어놨다.그가 꺼낸 ‘오늘의 이야기’는 몸에서 출발한다. 인공지능(AI)과 기술, 디지털 환경이 가속하는 시대에 몸이 오히려 멀어지고 있다는 판단이다. 차 단장은 “사회에서 벌어지는 일은 추상적 개념이 아니라 결국 몸의 문제로 들어온다”면서 “현대무용은 특정 양식에 머무는 장르가 아니라 몸을 통해 인간과 사회, 세계를 탐구하는 예술”이라고 강조했다.무용단이 새로운 미션으로 삼은 ‘몸으로 시대를 묻고, 춤으로 사람과 세계를 움직인다’가 나온 배경이다. 그는 “몸은 표현의 수단이 아니라 질문하는 존재”라며 “몸은 생각하고 기억하고 관계를 맺으며 저항하고 회복한다”고 덧붙였다.차 단장의 비전은 ‘함께 가꾸는 창작 공동체’다. 그는 “좋은 작품이 가장 중요한 기본이지만 무용단이 작품을 만들어 올리는 기관에만 머물지 않길 바란다”면서 “안무가와 무용수가 충분히 질문하고 실험하고 토론할 수 있는 조건, 관객이 깊이 경험할 수 있는 통로를 만들고 싶다”고 부연했다.다른 국립예술단체에 비해 예산이 빠듯하고 많은 극장에서 해외 유명 안무가를 초청하면서 관객 수준도 높아지는 상황은 국립현대무용단에 더욱 촘촘한 프로그램과 경쟁력 강화를 요구한다. 차 단장은 이런 환경에 대해 “수익 사업 단체가 아닌 만큼 현대무용이 지닌 본질적 질문을 전하고 싶다”면서 “부단히 작업하는 수준 높은 안무가와 무용수를 우리를 통해 빅네임으로 올려 세우는 것이 무용단의 몫”이라고 답했다.이 방향을 압축한 개념이 ‘바딩(BODYING)’이다. 몸을 고정된 개체가 아니라 관계 속에서 끊임없이 형성되고 변하는 과정으로 보는 관점이다. 그는 ‘국립’과 ‘현대’, ‘무용’이라는 세 단어를 곱씹어 한국성, 동시대성, 몸의 본질이라는 세 축을 세웠다.한국성은 전통의 재현이 아니라 이 땅의 시간과 역사 속에서 몸에 쌓인 감각을 뜻한다. 몸 역시 춤을 담는 그릇에 그치지 않고 다른 몸과 장소, 시간에 의해 변하는 살아 있는 장으로 본다. 바딩은 몸을 다시 바라보는 ‘바딩’, 몸으로 생각하는 ‘씽킹(Thinking)’, 장소를 몸으로 감지하는 ‘플레이싱(Placing)’, 예측할 수 없는 변화에 응답하는 ‘에러링(Erroring)’으로 뻗어 나가고, 이는 ‘어떤 몸도 혼자 움직이지 않는다(No Body Moves Alone)’라는 한 문장으로 모인다.첫 신작은 12월 11~12일 서울 서소문성지 역사박물관 콘솔레이션 홀에서 선보이는 장소 기반 퍼포먼스 ‘BEING BEING 氷(빙 빙 빙)’이다. 차 단장이 선보여 온 연작 ‘원형하는 몸’의 연장선에서 사라진 존재들의 부재를 지금의 몸으로 감각한다.내년 4월 9~11일 예술의전당 CJ토월극장에서는 임기 3년간 이어갈 시리즈 ‘몸·균·살’의 첫 작품 ‘아직 마르지 않았다’를 올린다. 빻은 콩을 담은 광목 주머니로 한지를 두드리고 문지르는 콩댐을 반복하면서 다진 한지 바닥 위에서 서로의 삶을 받치는 몸과 노동의 연결을 묻는다.11월에는 철학·과학·기술 등 여러 분야의 시선으로 몸을 살피는 담론 프로그램 ‘BODYING/BODYING(바딩/바딩)’을, 내년 6월에는 실패 가능성을 창작 동력으로 삼는 ‘ERRORIST(에러리스트)’를 연다.국립단체로서 진행하는 지역 협력 사업은 공연 유통을 넘어 지역의 몸과 장소, 세대, 접근성을 탐구하는 방향으로 넓힌다. 지역 청소년이 레퍼토리를 자신의 몸으로 새롭게 경험하는 ‘몸커먼즈’를 신설하고, 어린이 공연 ‘얍! 얍! 얍!’을 바탕으로 한 접근성 공연 ‘모두의 얍! 얍! 얍!’을 지역 공연장과 공동 제작한다.차 단장은 “그간 쌓아온 자산과 역사를 단단히 다지며 이야기를 끌고 가겠다”면서 “앞으로 3년간 국립현대무용단의 두께를 두껍게 만들고 싶다”고 밝혔다.