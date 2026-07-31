한국 설화부터 지하철 풍경까지…2030 국악 작곡가의 패기를 만나는 시간

세줄 요약 국립국악관현악단이 8월 21일 ‘2026 작곡가 프로젝트’에서 신진 작곡가 5인의 신작을 초연한다. 멘토링과 워크숍, 리딩 세션을 거쳐 완성한 작품들로, 지하철 소음과 제주 굿, 설화와 농악을 국악관현악으로 확장한다. 공연 뒤에도 편곡 기회를 이어가 창작 생태계를 넓힌다. 국립국악관현악단, 신진 작곡가 5인 신작 초연

지하철 소음·제주 굿·설화 등 국악관현악화

멘토링·워크숍 병행, 창작 역량 강화 추진

8월 21일 서울 국립극장 달오름극장에서 ‘2026 작곡가 프로젝트’에 참여하는 신진 작곡가들. 왼쪽부터 정지윤, 박다은, 김산하, 이재준, 박준석.

국립극장 제공 닫기 이미지 확대 보기 8월 21일 서울 국립극장 달오름극장에서 ‘2026 작곡가 프로젝트’에 참여하는 신진 작곡가들. 왼쪽부터 정지윤, 박다은, 김산하, 이재준, 박준석.

국립극장 제공

이미지 확대 국립국악관현악단. 국립극장 제공 닫기 이미지 확대 보기 국립국악관현악단. 국립극장 제공

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국립극장 전속단체 국립국악관현악단이 오는 8월 21일 서울 국립극장 달오름극장에서 ‘2026 작곡가 프로젝트’를 올린다. 신진 작곡가 김산하·박다은·박준석·이재준·정지윤이 3월부터 여섯 달간 공들인 10분 내외 신작 5편을 초연하는 자리다.‘작곡가 프로젝트’는 2022년부터 3년간 이어온 ‘지휘자 프로젝트’를 2025년 작곡 분야로 확장한 프로그램이다. 완성작을 공모해 발표 기회만 제공하는 방식과 달리 정기 멘토링과 워크숍, 리딩 세션을 병행해 창작 역량 자체를 키우는 데 무게를 둔다. 국악관현악 작곡가가 대규모 편성의 실연을 접할 기회가 가장 큰 강점이다. 지난해 참가자들도 상상과 실제 연주 사이의 간극을 좁힌 시간이었다고 입을 모았다.2기 공개모집에는 만 34세 이하 국내외 작곡가 25명이 지원했고, 악보와 작품계획서 심사로 8명이 1차 통과했다. 올해는 내부 중간 평가를 새로 도입해 6월 단원들이 8편을 직접 시연한 뒤 설문과 논의를 거쳐 최종 5인을 확정했다. 지난해 지휘를 맡은 김성국은 올해 퍼실리테이터(과정을 설계·운영하고 해결책을 제시하는 역할)까지 겸해 방향을 제시하고, 상주작곡가 손다혜·홍민웅이 매월 멘토링을 이어갔다. 이번 공연 지휘봉도 김성국이 잡는다.1부는 이재준의 ‘신도림역, 그 혼잡함에 대하여’로 문을 연다. 2022년 ‘3분 관현악’에서 라면 협주곡으로 화제를 모은 그는 하루 40만명이 스쳐 가는 역의 소음을 해체해 국악기의 음향 질감으로 옮겼다. 매일 그 복잡한 통로를 건너는 이들에게 위로를 건넨다.국립국악원 창작악단 등과 작업해온 김산하의 ‘섬그늘’은 제주칠머리당영등굿 현장에서 직접 채집한 선율과 장단을 재해석해 굿의 본질을 되묻는다.클래식 작곡을 전공한 박다은의 ‘복사꽃놀음’은 외국 신선들이 우리 신선계를 찾아와 풍류를 나눈다는 상상을 불규칙한 리듬으로 그린다.2부는 다른 장르 협업을 이어온 정지윤이 호남우도농악에 웃다리농악을 섞어 산행의 복합적 감정을 담은 ‘엮음능선’을 선보이며 시작한다.역시 클래식에서 국악으로 영역을 넓힌 박준석은 쇠를 먹고 자라는 설화 속 요괴 불가사리의 각성을 묵직한 선율로 펼치는 ‘쇠의 꿈’으로 공연을 마무리한다.악단은 프로젝트가 끝난 뒤에도 참가자에게 작·편곡 기회를 연결해 창작 생태계의 선순환을 추진할 계획이다. 지난해 참여한 김지호·양동륜·전다빈은 ‘정오의 음악회’와 ‘이병우와 국립국악관현악단’의 편곡자로 나서 호평받았다. 예매·문의는 국립극장 홈페이지에서 할 수 있다.