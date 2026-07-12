‘첫 한국 결선’ 이자이 국제음악콩쿠르…11살 이세나, 주니어 2위

세줄 요약 11살 바이올리니스트 이세나가 경기 이천아트홀에서 열린 이자이 국제음악콩쿠르 결선 주니어 부문에서 2위를 차지했다. 벨기에에서만 열리던 결선이 올해 처음 한국에서 개최됐고, 시니어 부문 우승은 미국의 남 크리스티나가 차지했다. 이세나, 한국 결선 주니어 부문 2위

이자이 국제음악콩쿠르, 첫 한국 개최

시니어 남 크리스티나·주니어 진 야란 우승

이미지 확대 경기 이천아트홀에서 첫 한국 결선을 연 이자이 국제음악콩쿠르에서 이세나양이 연주를 하고 있다. 이세나양은 한국인 참가자 중 가장 높은 성적을 거뒀다. 프레인글로벌 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기 이천아트홀에서 첫 한국 결선을 연 이자이 국제음악콩쿠르에서 이세나양이 연주를 하고 있다. 이세나양은 한국인 참가자 중 가장 높은 성적을 거뒀다. 프레인글로벌 제공

주니어 부문

은 바이올린 독주곡, 시니어 부문(만 34세 미만)은 바이올린 독주곡과 오케스트라 협연 방식으로 치렀다. 한국 결선에서 처음 도입한 협연 심사에는 조정현이 지휘하는

프라임필하모닉오케스트라가 참여했다.

니어 부문은 남 크리스티나에 이어 나카타니 테츠타로(17·일본), 3위 치코시 빌모스(30·벨기에)가 뒤를 이었다. 치코시 빌모스는 특별상인 이자이상도 수상했다.





이미지 확대 경기 이천아트홀에서 첫 한국 결선을 연 이자이 국제음악콩쿠르에서 시니어 부문에서 미국의 남 크리스티나(왼쪽), 주니어 부문에서는 중국의 진 야란(오른쪽)이 각각 1위에 올랐다. 프레인글로벌 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기 이천아트홀에서 첫 한국 결선을 연 이자이 국제음악콩쿠르에서 시니어 부문에서 미국의 남 크리스티나(왼쪽), 주니어 부문에서는 중국의 진 야란(오른쪽)이 각각 1위에 올랐다. 프레인글로벌 제공

조엘 스밀노프 심사위원장은 “외젠 이자이의 음악은 오늘날 모든 바이올리니스트에게 영감이자 도전의 대상”이라며 “세계 각국의 뛰어난 젊은 연주자들과 권위 있는 심사위원단이 함께한 이번 한국 결선은 이자이의 음악과 예술적 유산을 기리는 뜻깊은 국제 협력의 장이었다”고 평가했다.

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지난 11일 경기 이천아트홀에서 열린 이자이 국제음악콩쿠르에서 열한 살 바이올리니스트 이세나가 주니어 부문 2위를 차지했다. 시니어 부문에서는 미국의 남 크리스티나(24), 주니어 부문에서는 중국의 진 야란(13)이 각각 우승했다.이자이 국제음악콩쿠르는 벨기에가 낳은 전설적 바이올리니스트이자 작곡가 외젠 이자이(1858~1931)를 기리기 위해 2018년 창설됐다. 벨기에에서 열리던 결선이 올해 처음 한국에서 개최됐다.결선 무대는 10일부터 이틀간(만 14세 미만)대회 전체 최연소 참가자인 이세나는 탁월한 기량으로 한국 참가자 중 가장 높은 성적을 거뒀다. 8명이 오른 주니어 부문 결선에선 진 야란, 이세나에 이어 션 웨쉬안(12·중국)과 선 제이콥(13·미국)이 공동 3위에 올랐다.12명이 경합한 시심사위원으로 참여한 스테판 재키브는 “참가자들의 뛰어난 기량과 창의성에 깊은 인상을 받았다”면서 “벨기에와 한국이 함께한 이번 국제 협력에 참여하게 돼 큰 영광”이라고 밝혔다.수상자들에게는 성장을 돕는 파격적인 특전이 제공된다. 시니어 1위는 상금 5000유로(약 860만원)와 영국 현악기 전문사 플로리안 레온하르트 바이올린 1년 무상 대여, 오케스트라 협연 기회를 받는다. 2위와 3위에게도 각각 2000유로와 1000유로의 상금 및 악기 관리 서비스가 지원된다. 주니어 부문 역시 순위별 상금(300~1000유로)과 함께 바이올린 활, 케이스, 현 세트 등을 준다.