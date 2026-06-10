조성진, 7월 롯데콘서트홀서 두 차례 공연…섭외·구성도 ‘직접’

세줄 요약 피아니스트 조성진이 7월 서울 롯데콘서트홀에서 두 차례 공연했다. 개관 10주년 인 하우스 아티스트로 선정돼 기획과 구성에 직접 참여하고, 14일 실내악 무대와 19일 리사이틀로 관객을 만났다. 조성진, 7월 롯데콘서트홀 두 차례 공연

인 하우스 아티스트 선정, 기획 직접 참여

실내악과 리사이틀로 브람스·바흐 등 연주

이미지 확대 피아니스트 조성진. ©Stephan Rabold 닫기 이미지 확대 보기 피아니스트 조성진. ©Stephan Rabold

바흐의 ‘파르티타 제1번 B플랫장조’, 아르놀트 쇤베르크의 ‘피아노 모음곡’, 로베르트 슈만 ‘빈 사육제의 어릿광대’, 프레데리크 쇼팽 ‘14개의 왈츠’를 연주한다.

롯데문화재단 측은 “롯데콘서트홀과 조성진이 함께해온 시간을 돌아보는 상징적인 자리”라고 의미를 전했다.

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피아니스트 조성진이 7월 서울 롯데콘서트홀에서 두 차례 공연하며 관객들과 만난다.롯데콘서트홀 개관 10주년을 맞아 올해 ‘인 하우스 아티스트’로 선정된 조성진은 공연 기획과 프로그램 구성에 직접 참여해 실내악과 독주를 아우르는 무대를 선보인다.7월 14일 열리는 공연 ‘체임버 콘서트’는 그가 직접 초청한 세계 정상급 연주자들과 호흡하는 실내악 무대다.베를린 필하모닉 악장 다이신 카시모토, 클라리넷 수석 벤젤 푹스, 호른 수석 슈테판 도어를 비롯해 한국인 최초로 베를린필 종신 단원이 된 비올리스트 박경민, 이란계 오스트리아 첼리스트 키안 솔타니 등이 무대에 오른다.프로그램은 요하네스 브람스의 대표적인 실내악 작품들로 꾸렸다. ‘호른 삼중주 e플랫장조’는 브람스 특유의 따뜻한 서정성과 섬세한 감성이 돋보이는 작품으로, 세 악기의 긴밀한 교감이 풍부한 음색을 빚는다. ‘클라리넷 삼중주 a단조’에서 후기 브람스의 깊은 내면과 성숙한 음악 세계를 보여주고, ‘피아노 사중주 제1번 g단조’에선 강렬한 리듬과 극적인 전개로 압도적인 에너지를 선사한다.19일에는 조성진의 리사이틀을 연다. 요한 제바스티안바흐와 쇤베르크 작품은 그동안 그의 리사이틀에서 쉽게 만나볼 수 없었던 곡들이다.조성진은 2015년 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르 우승 이후 2016년 개관한 롯데콘서트홀에서 국내 첫 단독 리사이틀을 열며 인연을 맺었다.