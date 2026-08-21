세계적 배우 앤서니 홉킨스, 자작곡으로 클래식 앨범 냈다

세줄 요약 배우 앤서니 홉킨스가 60년에 걸쳐 작곡한 관현악곡 12곡을 모아 첫 클래식 앨범 ‘라이프 이즈 어 드림’을 냈다. 데카 클래식스가 발매를 알렸고, 구스타보 두다멜과 영국 필하모니아 오케스트라 등이 녹음에 참여했다. 홉킨스, 첫 클래식 앨범 발매

60년 작곡 관현악곡 12곡 수록

두다멜·필하모니아 오케스트라 참여

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영국 배우 앤서니 홉킨스(89)가 직접 작곡한 작품 12곡을 세계적인 클래식 레이블 데카 클래식스에서 앨범으로 발매했다.데카 클래식스는 홉킨스가 21일 첫 녹음 앨범 ‘라이프 이즈 어 드림’을 발매했다고 밝혔다. 앨범에는 홉킨스가 60년에 걸쳐 작곡한 관현악곡 12곡이 담겼다.지난 4월 런던 알렉산드라 팰리스에서 녹음된 이번 앨범에는 세계적인 지휘자 구스타보 두다멜, 영국 필하모니아 오케스트라, 피아니스트 세르지오 티엠포, 첼리스트 그레고리오 니에토 등이 참여했다.대표곡은 홉킨스가 1963년 작곡한 ‘1947: 피아노와 오케스트라를 위한 모음곡’(1947: Suite for Solo Piano and Orchestra) 중 ‘브랙컨 로드’(Bracken Road)다. 홉킨스가 1940년대 살았던 영국 사우스웨일스 고향 집의 풍경을 담은 작품이다.영화 ‘양들의 침묵’, ‘엘리펀트 맨’, ‘가을의 전설’, ‘두 교황’ 등으로 세계적인 배우 반열에 오른 홉킨스는 어린 시절부터 작곡가로서 또 다른 창작 인생을 살아왔다. 네 살 때부터 피아노를 치기 시작했고, 십 대 시절에는 지역 연극을 위한 음악을 작곡한 것으로 전해진다.홉킨스는 데카 클래식스를 통해 “음악은 나의 첫 번째 바람이자, 첫 번째 소망이었다”며 “이 작품들 중 일부는 수십 년 동안 저와 함께해왔고, 저는 여전히 그 곡들로 돌아가곤 한다”고 소감을 전했다.