당당하고 우아하게… 그의 지휘봉이 빚어낸 장엄함의 진수 [공연리뷰]

서울시향 ‘수산나 멜키의 슈베르트 그레이트’

이미지 확대 지휘자 수산나 멜키와 서울시향이 슈베르트 교향곡 제9번 ‘그레이트’를 관객에게 들려주고 있다.

서울시향 제공 닫기 이미지 확대 보기 지휘자 수산나 멜키와 서울시향이 슈베르트 교향곡 제9번 ‘그레이트’를 관객에게 들려주고 있다.

서울시향 제공

세줄 요약 서울시향 공연 ‘수산나 멜키의 슈베르트 그레이트’는 버르토크 협주곡과 슈베르트 교향곡 9번을 통해 장엄함의 의미를 다시 묻는 무대였다. 멜키는 절도와 곡선을 함께 살린 지휘로 화려함 속 단단함을 드러냈고, 에마르는 독창적 협연으로 긴장과 재미를 더했다. 수산나 멜키, 서울시향 무대서 장엄함의 본질 제시

버르토크 협주곡, 독창성과 낯선 재미로 집중도 견인

슈베르트 9번, 화려함 속 품격 지키며 마무리

2026-07-27 18면

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당당하고 우아한 지휘로 ‘장엄함’의 본질을 낱낱이 뜯어내 보인다. 웅장하기만 한 게 아니다. 화려하면서도 단단하다. 여리면서도 굳세다. 이런 것들이 모여 아름다움을 이룰 때 우리는 ‘장엄하다’고 말한다.지난 24일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 서울시립교향악단의 공연 ‘수산나 멜키의 슈베르트 그레이트’는 명징한 선율이 어떻게 위대함의 이면으로 향하는지, 그 여정을 관객에게 들려줬다. 17년 만에 서울시향 무대에 오른 핀란드 출신 지휘자 수산나 멜키의 해석으로 만난 버르토크 ‘피아노 협주곡 3번’과 슈베르트 교향곡 제9번 ‘그레이트’는 각기 다른 매력으로 좌중을 압도했다.1부는 버르토크의 곡이 장식했다. ‘피아노의 구루’로 불리는 세계적 피아니스트 피에르로랑 에마르가 협연자로 함께 무대에 올랐다. 신비로운 분위기로 시작한 곡은 시종일관 예상을 벗어나며 독창적인 전개로 관객을 집중시켰다. 무언가 소동이 일어난 듯한, 동화같으면서도 장난스러운 현란함은 우리에게 ‘규격 외의 아름다움’도 있다는 사실을 알려주려는 듯했다.협연자는 고독해 보였다. 그러나 그것은 피아노와 오케스트라의 불화가 아니라 의도된 외로움인 것처럼 보였다. 건반을 타격하듯 이어지는 연주를 통해 협연자는 오케스트라에 말을 건네고 있는 듯했다. 섞이지 않고 뚜렷하게 서로의 존재를 존중하는 과정에서 나타나는 조화가 이번 연주의 핵심을 이루고 있었다. 최근 여러 공연에서 버르토크의 작품이 자주 연주되고 있는 것은 현대음악임에도 마냥 난해하지만은 않기 때문일 것이다. 그의 곡에는 누구나 확인할 수 있는 ‘재미’가 분명히 있다.잔잔한 오케스트라를 배경으로 거의 ‘원맨쇼’를 펼친 에마르는 곡이 끝난 후 앙코르로 헝가리 작곡가 쿠르타그의 짧은 곡 ‘조용한 대화’를 선물했다. 그는 이 작품을 “버르토크와 슈베르트를 잇는 다리”라고 소개하며 2부 공연을 기대하게끔 했다.슈베르트 교향곡 9번은 그가 마지막으로 남긴 교향곡 작품이다. 이 곡이 완성된 시기는 1826년으로 추정되는데, 슈베르트는 그로부터 2년 후 세상을 떠났다. 짧은 생을 살다 간 천재 작곡가의 마지막 전언은 ‘장엄함의 찬미’였다. 이번 연주에서 서울시향은 아주 또렷한 연주로 이 작품에 어째서 ‘그레이트’라는 별명이 붙었는지 관객에게 설명했다.멜키의 지휘가 돋보이는 무대였다. 직선이 아닌 곡선으로도 절도(節度)를 표현하는 그의 지휘는 당당하면서도 우아했다. 마침내 승리를 거뒀음에도 그것에 도취하지 않는 것. 이것이 우리가 장엄해질 수 있는 길임을 멜키는 음악으로 보여주고 있었다. 이런 매력은 1악장에서 유감없이 드러났다. 섬세한 2악장, 신나는 3악장을 지나 마침내 4악장에서는 화려한 팡파르가 터져 나온다. 승리를 만끽하는 듯하지만, 그럼에도 결코 흐트러지지 않는다. 끝까지 장엄함을 유지하면서 곡이 마무리된다.