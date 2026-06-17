‘가장 미국적인’ 그래미의 변화…아시안 팝 신설, 창작자 예우 강화

세줄 요약 그래미가 내년 시상식에 베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스를 신설하고 라틴송, R&B 협업상 등 5개 부문을 추가했다. 작곡가에게도 트로피와 인증서를 주고, 신인상 후보 횟수와 앨범 기준도 완화해 창작자 예우를 강화했다. 아시안 팝 신설, 그래미 규정 대폭 개편

작곡가 예우 확대, 신인상·앨범 기준 완화

K팝 수상 기대와 별도 분류 우려 공존

이미지 확대 블랙핑크의 로제(왼쪽)와 미국 팝스타 브루노 마스가 2월 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 제68회 그래미 어워즈에서 ‘아파트’ 공연을 하고 있다. ‘아파트’는 이번 시상식에서 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’, ‘올해의 노래’, ‘올해의 레코드’ 부문 후보에 올랐지만 수상은 하지 못했다. 로스앤젤레스 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블랙핑크의 로제(왼쪽)와 미국 팝스타 브루노 마스가 2월 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 제68회 그래미 어워즈에서 ‘아파트’ 공연을 하고 있다. ‘아파트’는 이번 시상식에서 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’, ‘올해의 노래’, ‘올해의 레코드’ 부문 후보에 올랐지만 수상은 하지 못했다. 로스앤젤레스 AP 연합뉴스

이미지 확대 미국 그래미 어워드가 내년에 열리는 시상식에서 ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’를 포함한 5개 부문 상을 신설하면서 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등 세계 음악 시장에 영향력 높은 K팝 가수들이 그래미를 품게 될지 관심이 쏠린다. 2021년 방탄소년단의 ‘다이너마이트’를 시작으로 지난해까지 5번 후보에 올랐지만 수상까지 이어지지는 않았다. 그래미닷컴 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 그래미 어워드가 내년에 열리는 시상식에서 ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’를 포함한 5개 부문 상을 신설하면서 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등 세계 음악 시장에 영향력 높은 K팝 가수들이 그래미를 품게 될지 관심이 쏠린다. 2021년 방탄소년단의 ‘다이너마이트’를 시작으로 지난해까지 5번 후보에 올랐지만 수상까지 이어지지는 않았다. 그래미닷컴 캡처

이미지 확대 하비 메이슨 주니어 레코딩 아카데미 최고경영자(CEO)는 그래미닷컴과 인터뷰에서 그래미 시상식의 규정 변화를 설명하면서 “그래미는 진화한다”고 말했다. 그래미닷컴 캡처 닫기 이미지 확대 보기 하비 메이슨 주니어 레코딩 아카데미 최고경영자(CEO)는 그래미닷컴과 인터뷰에서 그래미 시상식의 규정 변화를 설명하면서 “그래미는 진화한다”고 말했다. 그래미닷컴 캡처

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‘가장 미국적인’ 대중음악 상인 그래미 어워드가 내년도 시상식에 적용할 새로운 규정을 발표했다. 아시아 음악계를 아우르는 새로운 상을 신설하고 창작자에 대한 예우를 확대하는 내용으로, 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등 K팝 가수들이 그래미를 품에 안을 수 있을지 관심이 쏠린다.그래미 어워드를 주최하는 전미 레코딩 예술 과학 아카데미(레코딩 아카데미)는 16일(현지시간) 공식 홈페이지에 내년 2월 시상식에서 ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’, ‘베스트 라틴 송’, ‘베스트 트래디셔널 팝 보컬 퍼포먼스’, ‘베스트 R＆B 컬래버레이션 또는 듀오·그룹 퍼포먼스’, ‘베스트 트래디셔널 포크 앨범’ 등 5개 부문을 추가하기로 했다고 밝혔다.하비 메이슨 주니어 레코딩 아카데미 최고경영자(CEO)는 그래미닷컴과 인터뷰에서 “우리 음악 커뮤니티가 다양하고 새로운 장르를 기념할 기회가 더 필요하다고 느꼈다”면서 “더 많은 사람이 자신의 음악이 존중받고 들리며 평가받을 수 있도록 변화를 주고 범위를 확장했다”고 설명했다.신설된 부문에서 눈길을 끄는 것은 베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스다. 한국, 일본, 중국의 음악을 포함한 ‘하나 이상의 아시아 언어를 유의미하게 사용’한 작품을 대상으로 했다. 그래미 측은 아시안 팝이 세계 음악업계에 미치는 영향력을 인정해 신설했다고 부연했다.레코딩 아카데미는 기존 수상 규정도 손질했다. 창작자 예우를 확대해 대부분 장르의 앨범 부문 수상작에서 신곡을 쓴 작곡가(songwriter·composer)도 프로듀서·엔지니어처럼 트로피와 공로 인증서를 받는다. 신인상에 해당하는 ‘베스트 뉴 아티스트’ 상은 후보로 오를 수 있는 최대 횟수가 기존 3회에서 4회로 늘어났다. 앨범의 신규 녹음 비율은 기존 75%에서 66%로 낮아졌다.메이슨 주니어 CEO는 작곡가에게도 상과 인증서를 주는 데 대해 “모든 일은 작곡가에게서 시작되고 모든 상은 작곡가 없이 생길 수 없다”면서 “그들이 음악 전체 과정, 음악 산업, 전 생태계에서 얼마나 중요한지 깨닫게 해주는 큰 성취가 되길 바란다”고 밝혔다.이번 그래미의 변화에 대해 미국 매체들은 “부문 확대는 방탄소년단과 엘라 랭글리(컨트리송 가수)에게 좋은 소식”(골드더비), “그래미가 아시아어권 팝을 인정한 가장 의미 있는 사례 중 하나”(포브스) 등 긍정적으로 평가했다.방탄소년단의 ‘다이너마이트’(2021)와 ‘버터’(2022), 로제의 ‘아파트’(2025) 등은 후보에 올랐지만 수상에 이르지 못했다. 올해 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 ‘골든’이 최우수 오리지널사운드트랙(OST) 부문에서 상을 받으면서 K팝 장르로는 그래미를 안았다.한편으로는 아시안 팝이 별도 부문이 되면서 주류 부문 장벽이 오히려 높아질 수도 있다. 아메리칸 뮤직 어워드가 2022년부터 K팝 아티스트 부문을 신설하면서 일종의 게토(집단거주지역)화 우려도 있었다.정민재 대중음악평론가는 연합뉴스와 인터뷰에서 “K팝을 위시한 아시아 음악의 영향력이 북미에서 계속 커지고, J팝과 C팝도 챙기려니 ‘아시아’를 하나로 묶는 묘수를 둔 것 같다”며 “다만 별 공통점이 없는 아시아 국가의 음악을 하나로 뭉뚱그린 점은 비판의 소지가 있다. 예를 들어 국제 영화제에서 서구를 아울러 ‘앵글로 색슨 영화상’이라고 이름 붙이는 것과 무엇이 다르겠느냐. 우선 내년도 결과를 봐야 할 것 같다”고 해석했다.