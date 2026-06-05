폴란드 피아니스트 라파우 블레하츠, 공연 취소 “건강상 이유”

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이미지 확대 라파우 블레하츠. 마스트미디어 제공 닫기 이미지 확대 보기 라파우 블레하츠. 마스트미디어 제공

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폴란드 피아니스트 라파우 블레하츠가 건강상 이유로 준비 중이던 아시아 투어를 취소했다고 공연기획사 마스트미디어가 5일 전했다.마스트미디어에 따르면 라파우 블레하츠는 최근 척추 건강 악화로 휴식과 치료가 필요하다는 의료진의 소견에 따라 서울, 대구, 대만, 홍콩 등의 투어 일정을 모두 취소했다. 다음 달 4일 대구 달서아트센터와 5일 서울 롯데콘서트홀에서 열릴 예정이었던 그의 내한 리사이틀도 모두 무산됐다.마스트미디어는 이날 오후 3시 공식 홈페이지와 소셜미디어(SNS) 등을 통해 공연 취소 및 환불 절차를 공지했다.2005년 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르에서 우승과 함께 4개의 특별상을 동시 수상한 라파우 블레하츠는 클래식 레이블 도이치 그라모폰의 전속 아티스트로 활동하며 쇼팽 작품 등을 주로 연주해 왔다.