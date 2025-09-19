토요일밤의 오페라…서울시향, 20일 북서울꿈의숲서 파크콘서트

이미지 확대 지난해 열렸던 서울시향 파크 콘서트. 서울시향 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 열렸던 서울시향 파크 콘서트. 서울시향 제공

서울시립교향악단이 20일 서울 북서울꿈의숲 청운답원에서 ‘2025 서울시향 파크 콘서트’를 개최한다.파크 콘서트는 재단 설립 20주년, 창단 80주년을 기념해 시각장애인 전문 연주단 ‘한빛예술단’의 오프닝 공연으로 시작된다. 차세대 한국인 지휘자 윤한결이 지휘를 맡아 가을밤을 적신다.한빛예술단은 비제의 ‘아를의 여인’ 모음곡 중 ‘파랑돌’, 포스터의 ‘기도’, 오펜바흐 ‘천국과 지옥’ 중 ‘캉캉’ 세 곡을 연주한다. 윤한결은 시각장애 바이올리니스트 김지선과 소프라노 김효영, 테너 손지훈과 함께 서울시향의 무대를 장식한다. 요한 스트라우스 2세의 ‘봄의 소리’ 왈츠에 이어 ‘라 보엠’ 중 ‘그대의 찬 손’, 베르디의 ‘라 트라비아타’ 중 ‘아, 그이인가’ 등을 들려준다.파크 콘서트는 사전 신청 없이 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다. 잔디광장에 마련된 2500석 객석에 선착순으로 입장할 수 있다.