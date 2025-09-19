토요일밤의 오페라…서울시향, 20일 북서울꿈의숲서 파크콘서트

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

토요일밤의 오페라…서울시향, 20일 북서울꿈의숲서 파크콘서트

오경진 기자
오경진 기자
입력 2025-09-19 13:28
수정 2025-09-19 13:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
지난해 열렸던 서울시향 파크 콘서트. 서울시향 제공
지난해 열렸던 서울시향 파크 콘서트. 서울시향 제공


서울시립교향악단이 20일 서울 북서울꿈의숲 청운답원에서 ‘2025 서울시향 파크 콘서트’를 개최한다.

파크 콘서트는 재단 설립 20주년, 창단 80주년을 기념해 시각장애인 전문 연주단 ‘한빛예술단’의 오프닝 공연으로 시작된다. 차세대 한국인 지휘자 윤한결이 지휘를 맡아 가을밤을 적신다.

한빛예술단은 비제의 ‘아를의 여인’ 모음곡 중 ‘파랑돌’, 포스터의 ‘기도’, 오펜바흐 ‘천국과 지옥’ 중 ‘캉캉’ 세 곡을 연주한다. 윤한결은 시각장애 바이올리니스트 김지선과 소프라노 김효영, 테너 손지훈과 함께 서울시향의 무대를 장식한다. 요한 스트라우스 2세의 ‘봄의 소리’ 왈츠에 이어 ‘라 보엠’ 중 ‘그대의 찬 손’, 베르디의 ‘라 트라비아타’ 중 ‘아, 그이인가’ 등을 들려준다.
thumbnail - 배너

파크 콘서트는 사전 신청 없이 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다. 잔디광장에 마련된 2500석 객석에 선착순으로 입장할 수 있다.

오경진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로