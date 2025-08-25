10년 만에 내한, 독일 성 토마스 합창단…내달 12일 부산콘서트홀 공연

이미지 확대 라이프치히 성 토마스 합창단 부산 공연 포스터. 클래식부산 제공 닫기 이미지 확대 보기 라이프치히 성 토마스 합창단 부산 공연 포스터. 클래식부산 제공

800년 역사를 지닌 소년 합창단인 ‘라이프치이 성 토마스 합창단’이 오는 9월 부산콘서트홀에서 공연한다.클래식부산은 라이프치히 성 토마스 합창단의 공연을 다음 달 12일 오후 7시 30분 부산콘서트홀에서 개최한다고 25일 밝혔다. 라이프치히 성 토마스 합창단은 1212년에 설립된 후 800년 역사를 이어온 유럽 굴지의 소년합창단이다. 클래식 음악의 아버지로 불리는 ‘요한 세바스찬 바흐’가 생의 마지막까지 지휘하기도 했다.내한 공연은 10년 만이며, 비수도권 공연장 중 최초로 파이프 오르간을 설치한 부산콘서트홀에서 오르간 연주와 함께 울려 퍼지는 합창 공연을 할 예정이어서 기대를 모은다.공연에서는 성 토마스 합창단 18번째 토마스 칸토르(음악감독)인 안드레아스 라이체의 지휘로, 42명의 합창단원이 총 13곡의 합창, 협연 연주를 한다. 협연자는 펠릭스 쇤헤어(오르간), 사샤 베어하우(첼로), 틸만 슈미트(더블 베이스)가 출연한다. 라이프치히시 성 토마스 교회의 부 음악감독인 오르가니스트 펠릭스 쇤헤어가 부산콘서트홀에서 파이프오르간의 솔로곡을 연주한다.공연 예매는 부산콘서트홀 홈페이지(classicbusan.busan.go.kr), 놀 인터파크티켓, 티켓링크, 예스24에서 할 수 있다.클래식부산 관계자는 “바흐가 생애 마지막까지 음악감독으로 이끌었던 합창단의 무대는 단순히 공연을 넘어, 유럽의 음악적 전통과 정신을 부산에서 함께 나누는 소중한 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 세계적인 음악을 시민과 나누는 문화의 창구가 되도록 노력하겠다”라고 밝혔다.