디지털 싱글 ‘오늘밤의 전설’ 낸 허규…2년 만에 본업으로

신문 구독
로그인
디지털 싱글 ‘오늘밤의 전설’ 낸 허규…2년 만에 본업으로

최여경 기자
최여경 기자
입력 2025-08-10 14:13
수정 2025-08-10 14:16
뮤지컬 배우 겸 가수 허규.
뮤지컬 배우 겸 가수 허규.


연극 ‘조립식 가족’에서 열연하고 있는 허규가 디지털 싱글 ‘오늘밤의 전설’(Tonight’s Legend)을 공개하며 본업으로 돌아왔다. 이번 신곡은 2023년 발표한 K2 ‘소유하지 않은 사랑’ 리메이크 이후 약 2년 만에 낸 작품이다.

‘오늘밤의 전설’은 시티팝 감성이 두드러지는 세련된 사운드에 허규의 감성 보컬이 어우러져 색다른 매력을 전한다. 도심의 황혼이나 밤거리를 거니는 듯한 몽환적인 분위기에 ‘빛나는 밤, 너와 나 둘만의 비밀’이란 가사는 듣는 순간을 드라마틱하게 만든다. 앨범 작사 및 작곡은 프로듀서 곽한결이 맡았다.

허규는 1997년 밴드 피노키오 3집 객원 보컬로 데뷔한 이후 솔로 활동과 다양한 팀 프로젝트를 거쳐 꾸준히 가수 활동을 해왔다. 2010년부터 ‘마마 돈 크라이’, ‘사랑의 불시착’, ‘미아 파밀리아’ 등 뮤지컬 무대에 올랐고, ‘불후의 명곡’과 ‘싱어게인2’, ‘복면가왕’ 등 방송 프로그램에도 출연하며 대중적 인지도를 높였다. 지난 6일에 개막한 ‘조립식 가족’에서 주연 모세 역을 맡으며 정극 연기도 하고 있다.

허규는 “오랜만에 곡을 발표하는 만큼 새로운 시도를 담고 싶었다”며 “이 노래가 많은 이들의 오늘 밤을 특별하게 만들 수 있기를 바란다”고 전했다.

최여경 선임기자
