정점에서 밑바닥 떨어진 인간, 괴물이 되다…‘클레이페이스’[영화리뷰]

세줄 요약 영화 ‘클레이페이스’는 고담시 배우 맷 헤이건이 배신과 얼굴 훼손을 겪은 뒤 나노셀로 회복하지만, 억눌린 분노와 복수심 때문에 몸이 무너져 가는 과정을 그린다. 특수분장과 CG로 구현한 변형 장면이 강렬하나, 후반 복수극은 서사의 무게를 다소 덜어낸다. 배신과 훼손으로 추락한 배우의 괴물화 과정

나노셀 치료 뒤 분노와 복수심이 부작용 촉발

특수분장·CG 볼거리 강하나 서사 무게는 약화

이미지 확대 영화 ‘클레이페이스’의 한 장면. 워너 브러더스 코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘클레이페이스’의 한 장면. 워너 브러더스 코리아 제공

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한순간의 실수로 최고의 자리에서 밑바닥으로 추락해버린 남자. 믿었던 이들에게 배신당했다는 사실을 알게 된 뒤 큰 분노에 휩싸이고, 불같은 분노는 그의 인간성마저 집어삼킨다. 21일 개봉한 영화 ‘클레이페이스’는 얼굴의 훼손을 소재로 삼아 괴물의 탄생 과정을 생생하게 그려낸다.영화는 고담시에서 활동 중인 영화배우 맷 헤이건(톰 리스 해리스)이 참혹한 일을 겪으면서 시작한다. 헤이건은 클럽에서 만난 범죄조직 두목 마르코스 자보(다비드 덴칙)의 애인과 하룻밤을 보내고, 이를 알게 된 자보에게 얼굴을 잔혹하게 훼손당한다. 여러 차례 큰 수술에도 얼굴은 복구되지 않는다. 헤이건은 지푸라기라도 잡는 심정으로 과학자 케이틀린 코르(나오미 애키) 박사를 찾아간다. 효과가 제대로 검증되지 않은 나노셀을 얼굴에 주입한 뒤 기적처럼 본래의 얼굴을 되찾는다.그러나 헤이건의 내면에 억눌려 있던 분노와 복수심이 커질수록 얼굴이 기괴하게 무너져 내리는 부작용이 발생한다. 영화는 이후 팽팽한 긴장감을 유발한다. 참혹한 사건의 진실에 다가갈수록 부작용은 빈번해지고, 급기야 헤이건은 통제 불능 상태까지 이른다. 관객은 도무지 어디로 튈지 모르는 그를 마음 졸이며 따라가게 된다.‘클레이페이스’는 슈퍼맨과 배트맨 등으로 유명한 미국 만화 출판사 ‘DC 코믹스’의 캐릭터들이 등장하는 ‘DC 유니버스’ 영화다. 앞서 1992년 제작된 배트맨 TV 애니메이션에서 첫 등장한 캐릭터 클레이페이스는 얼굴은 물론 몸 전체를 자유자재로 변형하는 괴물로 등장했다.한순간의 실수나 사고로 모든 것을 잃고 괴물이 되어버리는 인물은 DC 유니버스의 단골 소재다. ‘다크 나이트’(2008)에서 배트맨과 맞선 ‘투페이스’가 대표적인 사례다. 정의로운 검사인 그는 고담시의 ‘백기사’로 불렸지만, 사고로 얼굴의 반을 그을린 뒤 타락한다. 괴물로 변해가는 과정에 초점을 맞춘다는 점에서 영화 ‘조커’(2019)를 떠올릴 수 있다. 잃어버린 자신의 얼굴을 되찾으려는 간절함은 괴물이 된 뒤 얻은 감당치 못할 큰 힘과 맞물려 왜곡되고, 헤이건은 결국 무자비한 살인마가 되어 버린다.중반 이후 헤이건의 복수 쪽으로 무게 중심을 지나치게 옮긴 점이 다소 아쉽다. 두드러지는 능력 탓에 헤이건의 복수극은 현실을 넘어 공상의 지경에 이른다. 후반부로 갈수록 액션의 강도가 세지지만 그동안 쌓은 서사의 묵직함은 줄어든다.그럼에도 흘러내리는 얼굴 표현과 수시로 바뀌는 얼굴 등 볼거리가 상당하다. 제작진은 헤이건의 신체 변형을 실감 나게 묘사하고자 18단계에 걸친 특수분장을 제작하고 여기에 컴퓨터그래픽(CG)을 결합했다. DC 유니버스 영화 최초 ‘청소년관람불가’ 등급을 받았다. 범죄 조직이 헤이건 얼굴을 해하는 장면이나 적나라한 얼굴 복구 수술, 요동치는 비행기에서 쪽가위로 들러붙은 눈을 떼는 장면 등은 눈을 찌푸릴 정도로 끔찍하다.이번 작품은 ‘슈퍼맨’(2025), ‘슈퍼걸’(2026)에 이어 DC의 수장인 제임스 건이 기획한 새 DC 유니버스 영화 중 세 번째 작품이다. 다만 기대했던 배트맨은 등장하지 않는다. 클레이페이스가 배트맨과 맞붙는 장면은 다음 편에서나 볼 수 있을 듯하다.