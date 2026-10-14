고래 뱃속에서야 이해한 아버지의 진심…‘웨일 폴: 고래에 먹힌 남자’[영화리뷰]

세줄 요약 ‘웨일 폴: 고래에 먹힌 남자’는 향유고래 뱃속에 갇힌 제이가 산소와 시간의 한계 속에서 버티며, 그동안 미워했던 아버지의 생존 교육과 사랑을 되새기는 과정을 그린 영화다. 극한의 사투와 부자 서사가 함께 어우러진다. 향유고래 뱃속에 갇힌 제이의 극한 생존 사투

아버지와의 갈등과 미안함을 되짚는 회상 전개

사실적 고증과 배우 연기로 완성한 부자 서사

이미지 확대 ‘웨일 폴: 고래에 먹힌 남자’의 한 장면. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘웨일 폴: 고래에 먹힌 남자’의 한 장면. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

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거대한 향유고래에 산 채로 먹힌 남자. 출렁이는 소화기관은 그를 조여오고, 쏟아지는 위산에 자칫 몸이 녹아내릴 판이다. 공기 탱크 잔압계는 빠르게 줄어든다. 옴짝달싹 못 하는 고래 뱃속에서 죽음에 이르기까지 남은 건 1시간 남짓. 그런데 이런 상황에서 돌아가신 아버지와의 일들을 떠올리다니.14일 개봉한 ‘웨일 폴: 고래에 먹힌 남자’는 아버지(조슈 브롤린)의 유해를 찾기 위해 바다로 뛰어든 제이(오스틴 에이브람스)가 고래에 먹힌 뒤 살아남기 위해 발버둥 치는 모습을 그린 영화다.동화 ‘피노키오’에서처럼 고래 뱃속이 동굴처럼 크다고 생각하면 오산이다. 소화기관을 마구 찌르면 고래가 사람을 뱉어내지 않을까 싶은데 꼭 그렇지만도 않다. 고래 학자들의 치밀한 고증을 받아 만든 고래 내부 기관은 철저하게 사실적이다. 여러 개의 위, 몸조차 움직이기 어려운 좁은 공간, 피부와 장비를 부식시키는 위산, 산소통 없인 숨도 쉬기 어려운 유독 가스까지.제이는 함께 잡아먹힌 대왕오징어의 날카롭고 딱딱한 부리에 다치고, 요동치는 소화기관의 압박에 갈비뼈가 부러진 상태다. 고래가 심해로 내려가면서 양쪽 고막도 터져버린다. 그가 가진 거라곤 다이빙 장비와 그토록 미워했던 아버지에게서 배웠던 몇몇 생존 지식뿐이다.극한상황 속 치열한 사투만을 떠올릴 법한데, 영화는 제이와 아버지와의 지난 이야기를 중간중간 넣어 지루하지 않게 했다. 제이는 남자다움을 강조하는 ‘상남자’ 아버지와 어렸을 적부터 갈등했고, 결국 도망치듯 집을 나와 외지에서 대학을 다니고 있다. 말기 암인 아버지의 병문안조차 가지 않을 정도였지만, 마음속엔 아버지에 대한 미안함이 남아 있다.사투에서 정신을 잃을 때마다 제이는 아버지에게서 배운 것들을 떠올리며 실낱같은 삶의 빛을 찾는다. 전설적인 다이버로서 풍부한 경험과 전문 지식을 지닌 그의 아버지는 제이에게 엄격하게 생존을 가르쳤다. 그동안 아버지를 이해하지 못했던 제이가 죽음을 앞둔 상황에서야 과거를 돌아보고 이해하는 과정을 감동적으로 그려낸다.제목 ‘웨일 폴’은 고래가 죽은 뒤 그 사체가 바다 밑바닥으로 가라앉는 현상을 가리킨다. 거대한 고래가 죽은 뒤 여러 생물을 살린 것처럼, 제이의 아버지도 세상의 모든 아버지들처럼 아들을 위한 밑거름이 됐음을 은유한다. 특히 심해의 바다에서 흑백으로 처리한 후반부 장면은 바다가 아닌 우주를 연상케 한다. 생명의 죽음과 새로운 탄생을 보여주는 장면은 감탄을 자아낸다.아들 제이 역의 스틴 에이브람스는 연약하면서도 강인한 청년의 모습을 설득력 있게 표현했다. ‘어벤져스’, ‘듄’ 시리즈 등에서 존재감을 보인 배우 조슈 브롤린이 아버지 미트 역으로 극의 무게감을 더한다. 두 배우의 훌륭한 연기가 자칫 지루해질 수 있는 생존 영화를 훌륭한 부자 서사로 완성했다.