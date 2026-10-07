‘룩백’ 고레에다 히로카즈 감독 “창작에 대한 이야기”

세줄 요약 고레에다 히로카즈 감독이 ‘룩백’을 연출하며 창작의 이유를 다시 묻는 작품이라고 설명했다. 원작 만화를 우연히 읽고 큰 충격을 받아 영화화를 결심했고, 두 소녀의 재능과 질투, 동경, 우정을 섬세하게 담아냈다. 35mm 필름으로 찍은 아키타현의 사계절 풍경도 인상적이다. 고레에다, ‘룩백’으로 창작의 이유를 질문

후지노·쿄모토의 우정과 경쟁, 성장 서사

35mm 필름으로 담은 아키타현 사계절 풍경

이미지 확대 부산영화제 찾은 ‘룩백’ 제31회 부산국제영화제 이틀째인 7일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 일본 영화 ‘룩백’ 기자회견에서 배우 나나세 후리(왼쪽부터), 데구치 나츠키, 고레에다 히로카즈 감독, 배우 마키타 아쥬, 오카다 로카가 포즈를 취하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 부산영화제 찾은 ‘룩백’ 제31회 부산국제영화제 이틀째인 7일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 일본 영화 ‘룩백’ 기자회견에서 배우 나나세 후리(왼쪽부터), 데구치 나츠키, 고레에다 히로카즈 감독, 배우 마키타 아쥬, 오카다 로카가 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대 영화 ‘룩백’의 한 장면. 메가박스중앙 제공 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘룩백’의 한 장면. 메가박스중앙 제공

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“사람들은 왜 이야기를 쓰는가, 왜 창작을 하는가. 그리고 저를 돌아보고 ‘나는 왜 영화를 만드는가’를 질문했다.”영화 ‘룩백’을 연출한 고레에다 히로카즈 감독이 원작 만화를 처음 읽었을 때의 감정을 이렇게 소개했다. 부산국제영화제 이틀째인 7일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 기자들과 만난 그는 “도쿄의 한 서점에서 우연히 만화책을 읽었을 때 큰 충격을 받았다. 그때부터 영화로 만들 결심을 했다”고 밝혔다. 그러면서 자신의 영화에 대해 “한마디로 창작자가 짊어진 ‘업’에 대한 이야기”라고 했다.8일 개봉하는 영화 ‘룩백’은 만화 ‘체인소 맨’으로 유명한 만화가 후지모토 타츠키의 동명 작품을 원작으로 만들었다. 2022년 출간 이후 큰 인기를 끌면서 2024년 극장용 애니메이션으로도 나왔다. 뛰어난 재능과 자부심으로 똘똘 뭉친 초등학생 후지노가 학교조차 나오지 않는 은둔형 외톨이 쿄모토를 만난 뒤 함께 우정을 쌓는 이야기를 그렸다.후지노가 쿄모토의 집으로 졸업장을 가져다주면서 처음 만난 둘은 함께 만화를 그리기 시작한다. 유명 잡지사에 연재까지 하게 되지만, 쿄모토가 미대에 입학하기로 결심하면서 서로 다른 길을 걷는다. 같은 꿈을 가진 두 소녀가 서로의 결핍을 채워주며 성장해가는 여정을 그린 영화는 원작에 비해 서로의 재능에 대한 질투와 동경에 대한 이야기를 좀 더 강조됐다.고레에다 감독은 후지노와 쿄모토의 순수한 열정과 섬세한 감정선을 구현하기 위해 캐스팅에 공을 들였다고 했다. 후지노는 데구치 나츠키, 쿄모토는 마키타 아쥬가 연기한다. 두 인물의 어린 시절을 맡은 아역 배우들의 연기도 눈여겨볼 만하다. 어린 후지노 역의 나나세 후리, 치열한 경쟁을 뚫고 발탁된 어린 쿄모토 역의 오카다 로카는 순수하고 자연스러운 호흡으로 관객들의 마음을 사로잡는다.고레에다 감독은 이들 배우에 대해 “제 딸처럼 느껴졌다. 네 명이 함께하는 시간, 사계절의 시간, 빛의 변화 이런 것을 영화 속에 담고 싶다는 생각을 하고 영화를 만들었다. 네 배우들이 그것을 잘 표현해 줬고, 실제로 국내에서 생활하고 있는 사람들처럼 그곳에서 지냈다”고 밝혔다.초등학생 시절부터 시작되는 두 소녀의 13년에 걸친 궤적과 함께 이들이 꿈을 키우며 지내는 마을의 계절 변화도 담아냈다. 35mm 필름으로 1년 동안 담아낸 일본 아키타현 니카호시의 사계절과 색색의 풍경이 스크린에 아름답게 펼쳐진다. 산, 논밭, 눈, 바다, 주택, 도로, 백조 등의 모습이 산뜻하게 담겼다.고레에다 감독은 이와 관련 “영화화가 결정됐을 때부터 35㎜ 필름으로 찍고 싶었다. 필름으로 찍으면 지금 이 순간, 지금의 의식을 집중할 수 있을 거로 생각해서다. 나중에 후반 작업으로 뭔가 작업으로 바꾸는 게 차단되니 연기자들도 긴장감을 줄 수 있다”면서 “그런 긴장감이 모였을 때 현장에서 생기는 자장이 있다고 믿는다. 그게 작품에 담기고, 보는 관객에게도 전달될 것”이라고 밝혔다.