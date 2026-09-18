최민식·한소희 ‘인턴 vs ’오디세이‘ 주말에 뭐 볼까

세줄 요약 최민식·한소희가 주연한 리메이크 영화 ‘인턴’이 개봉 이틀째 국내 박스오피스 1위를 차지했다. 전날 약 4만6000명이 관람해 크리스토퍼 놀런 감독의 ‘오디세이’를 앞섰고, 주말 극장가 흥행 경쟁의 중심에 섰다. ‘인턴’ 개봉 이틀째 박스오피스 1위 유지

최민식·한소희 조합, 주말 극장가 관심 집중

놀런 감독 ‘오디세이’와 흥행 경쟁 전개

이미지 확대 영화 ‘인턴’의 한 장면. 워너 브러더스 코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘인턴’의 한 장면. 워너 브러더스 코리아 제공

‘오디세이’ 촬영 중인 크리스토퍼 놀런 감독. 유니버설 픽쳐스 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘오디세이’ 촬영 중인 크리스토퍼 놀런 감독. 유니버설 픽쳐스 제공

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최민식·한소의 주연의 리메이크 영화 ‘인턴’이 크리스토퍼 놀런 감독의 대작 ‘오디세이’와 주말 극장가 1위 자리를 두고 맞붙었다.18일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘인턴’은 전날 약 4만 6000명(매출액 점유율 24.1%)이 관람해 국내 박스오피스 1위를 차지했다. 개봉일이던 지난 16일에 이어 이틀째 ‘오디세이’를 누르며 관심을 모았다.‘인턴’은 30여년간의 직장 생활을 마치고 은퇴한 기호(최민식 분)가 3년 차 최고경영자(CEO) 선우(한소희)가 이끄는 패션 스타트업에 인턴으로 입사하면서 벌어지는 이야기다.2015년 개봉한 할리우드 영화 ‘인턴’을 리메이크한 작품. 원작의 로버트 드니로·앤 해서웨이 콤비를 한국판에선 최민식·한소희가 연기했다.‘오디세이’는 전날 약 3만 9000명(매출액 점유율 28.1%)이 관람해 2위를 차지했다. 지난달 5일 개봉한 ‘오디세이’의 누적 관객 수는 약 1096명이다.전날 개봉한 공포 영화 ‘레지던트 이블: 0번째 밤’은 당일 2만 1900여 명이 관람해 3위를 기록했고, 또 다른 공포 영화 ‘옵세션’은 2만 1500여 명을 모으며 4위를 차지했다.