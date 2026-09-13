베네치아 심사위원대상 이창동에 문체장관 축하메시지…“영화사 위대한 이정표”

세줄 요약 이창동 감독의 영화 ‘가능한 사랑’이 베네치아국제영화제에서 심사위원대상을 받았다. 최휘영 문체부 장관은 2002년 ‘오아시스’ 이후 24년 만의 성과라며 한국 영화사에 또 하나의 위대한 이정표를 세웠다고 축하했다. 배우와 제작진에도 감사 인사를 전했다. 베네치아 심사위원대상 수상, 한국 영화 첫 기록

문체부 장관, 24년 만의 쾌거라며 축하 메시지

배우·제작진 격려, 국내 개봉·넷플릭스 공개 예정

이미지 확대 이창동 감독. 베네치아 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이창동 감독. 베네치아 AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영화 ‘가능한 사랑’으로 베네치아국제영화제에서 심사위원대상(은사자상)을 받은 이창동 감독에게 최휘영 문화체육관광부 장관이 축하 메시지를 전했다.최 장관은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “2002년 ‘오아시스’에 이어 24년 만에 베네치아에서 거둔 이 눈부신 쾌거로 한국 영화사에 또 하나의 위대한 이정표를 세우셨다”고 축하했다. 이어 “끊임없이 질문을 멈추지 않는 감독님의 깊은 예술혼은 이번에도 어김없이 세계 영화인들의 마음에 깊은 울림을 주었다”며 “이렇게 늘 한국 영화계의 큰 자랑이 되어 주셔서 감사드린다”고 말했다.최 장관은 이어 “감독님과 함께 묵직한 명작을 빚어내신 전도연·설경구·조인성·조여정 배우님과 제작진 여러분께도 축하의 인사를 전한다”며 “먼 여정 건강히 마무리하시고, 조만간 반가운 얼굴로 다시 인사드리겠다”고 덧붙였다.‘가능한 사랑’은 12일(현지시간) 이탈리아 베네치아 리도섬 ‘팔라초 델 시네마’(영화의 궁전)에서 열린 베네치아영화제 폐막식에서 한국 영화 최초로 심사위원대상을 받았다. 이 감독이 베네치아영화제에서 수상한 것은 2002년 ‘오아시스’로 감독상을 받은 이후 24년 만이다. 한국 영화로는 2012년 김기덕 감독의 ‘피에타’가 황금사자상을 받은 이후 14년 만이다.‘가능한 사랑’은 오는 23일 국내 일부 극장에서 개봉해 관객들을 만나고, 넷플릭스에서는 11월 6일 공개된다.