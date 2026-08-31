AI로 그때 그 모습 복원한 ‘웃으면 복이 와요’가 온다

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1970년대를 대표하는 국민 코미디였던 ‘웃으면 복이 와요’를 인공지능(AI) 기술로 복원한 ‘웃으면 복이 와요: 내 이름은 수한무’가 메인 포스터와 예고편을 공개하며 기대감을 높였다. 영화는 오는 9월 개봉할 예정이다.이번에 공개된 메인 포스터는 생성형 AI를 활용해 되살아난 고(故) 구봉서부터 개그콘서트에서 맹활약하며 국민들에게 웃음을 전하고 있는 코미디언 안일권과 정승환, 드라마 ‘굿보이’, 연극 ‘자취’, ‘그날의, 타이밍’ 등에서 배우 노원재까지 한자리에 담아내며 시선을 사로잡는다. 특히 각기 다른 시대를 대표하는 배우와 코미디언들이 코믹한 분장으로 등장해 영화만의 유쾌한 분위기를 고스란히 전하며, 과거와 현재를 넘나드는 세대를 초월한 웃음을 예고한다.영화를 연출한 김형진은 “누구나 접근 가능한 AI 플랫폼으로 현재 남아있지 않은 ‘웃으면 복이와요’ 코미디 프로그램을 생성해내서 현대의 코미디 영화로 만들어낸 것이 가장 큰 성과”라고 말했다.