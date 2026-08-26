벌레도 못 죽이는 허당 가족들… 막내 위한 복수, 해낼 수 있을까

영화 ‘경주기행’ 오늘 개봉

이미지 확대 영화 ‘경주기행’ 스틸컷.

롯데엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘경주기행’ 스틸컷.

롯데엔터테인먼트 제공

세줄 요약 8년 전 막내를 잃은 네 모녀가 생일날 가족여행을 떠나며 살인범을 납치해 복수에 나섰다. 그러나 마취 주사 착오, 예기치 못한 방문객, 서로 다른 속내가 겹치며 계획은 계속 흔들리고, 상실 이후의 삶과 가족의 의미를 묻는 이야기다. 막내를 잃은 네 모녀의 복수 여행 시작

살인범 납치했지만 계획은 계속 삐걱거림

상실과 가족애를 함께 묻는 코믹극 전개

2026-08-26 14면

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8년 전 수학여행을 다녀오겠다며 집을 나선 뒤 주검으로 돌아온 막내의 생일날. 네 모녀는 막내를 기리기 위해 가족여행을 떠난다. 네 모녀에게 여행은 알리바이를 만드는 과정이었을 뿐, 사실 진짜 목적은 살인범에 대한 잔혹한 복수다. 벌레 한 마리 제대로 못 죽이는 허당들인 네 모녀는 과연 원하던 복수를 할 수 있을까.26일 개봉하는 ‘경주기행’은 복수에 나선 네 모녀가 벌이는 소동을 그린 코믹극이다. 엄마 옥실(이정은)과 세 딸 장주(공효진), 영주(박소담), 동주(이연)는 8년 전 죽은 막내동생 경주를 위해 살인범을 납치했다. 막내의 수학여행지였던 경주로 가서, 검은 비닐에 꽁꽁 싸매 봉고차 트렁크에 집어넣은 살인범을 단죄할 생각이다.영화의 재미는 철저하게 세운 계획들이 하나둘씩 삐걱거리면서부터다. 마취 주사가 바뀌어 살인범이 갑자기 깨어나는가 하면, 장주의 남편이 갑자기 아이와 함께 찾아오는 등 예상치 못했던 일들이 자꾸만 벌어진다. 복수에 한마음인 줄 알았던 네 모녀가 각자 다른 생각을 하고 있었다는 사실도 드러난다. 결국 서로의 감정이 충돌하고 갈등이 겹치면서 복수의 여정은 걷잡을 수 없는 방향으로 흘러간다.영화는 지극히 평범하게 살다가 갑자기 큰 상실을 겪은 사람들의 모습을 절절하게 그렸다. 단란한 가족이 비극으로 풍비박산 나는 것을 보고 있으면 ‘나도 저런 일을 당할 수 있지 않을까’ 싶은 걱정이 든다. 네 사람이 큰 상실 이후 오랫동안 묻어 두었던 상처를 마주하는 과정은 너무나도 짠하다.예상치 못한 일들이 툭툭 터지는 초반부엔 피식피식 웃음이 나오지만, 후반으로 갈수록 인물들의 사정에 공감하게 된다. 그들에게 공감하면서 ‘가족이라면 나도 저렇게 하지 않을까’ 고개를 끄덕이게 된다. 각본을 쓰고 연출한 김미조 감독이 “복수극의 외피를 한 가족영화이자, 결국은 지독한 사랑을 담은 작품”이라고 밝힌 이유다.영화가 인물들의 사정에 주목하는 만큼, 배우들의 연기력이 중요할 수밖에 없다. 배우 이정은은 딸을 잃은 엄마의 상실감, 분노, 슬픔, 죄책감을 밀도 높게 그려내며 극을 탄탄하게 이끈다. 세 딸을 맡은 배우들 역시 여러 영화에서 그동안 연기력을 검증받은 만큼 믿고 볼 수 있다. 특히 유명 프로레슬러로 등장하는 배우 이연의 엉뚱한 연기가 극에 활력을 더한다. ‘웃음 타율’이 높다. 그야말로 빵빵 터진다.복수에 나선 가족의 고군분투를 그린 영화는 카타르시스를 부르는 여느 통쾌한 복수극과 결을 달리한다. 어느날 갑자기 터진 비극 탓에 발버둥 치다 결국 범죄까지 저지르게 되는 이들의 사정 자체가 어찌 보면 또 하나의 비극이다. 이 비극의 끝자락에서, 영화는 복수의 성공 여부보다 더 중요한 것들에 대한 질문을 던진다. 상실의 비극 이후에도 평범한 삶은 계속될 수 있는가. 그렇다면 그걸 가능케 하는 것들은 무엇인가.