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‘하얀거탑’·‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’ 연출 안판석 감독 뇌출혈 투병 중 별세

김기중 기자
김기중 기자
입력 2026-08-12 21:11
수정 2026-08-12 21:21
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안판석 감독이 JTBC 드라마 ‘협상의 기술’ 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2025.3.6 연합뉴스
안판석 감독이 JTBC 드라마 ‘협상의 기술’ 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2025.3.6 연합뉴스


‘하얀거탑’, ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’ 등을 만든 안판석 감독이 12일 별세했다. 65세.

안 감독은 뇌출혈로 쓰러져 입원 치료를 받다가 이날 세상을 떠났다.

1961년생인 안 감독은 1987년 MBC에 입사해 MBC 베스트극장 ‘사랑의 인사’(1994)로 데뷔했다. 2003년 MBC에서 퇴사한 뒤 ‘하얀거탑’(2007) ‘아내의 자격’(2012) ‘밀회’(2014) ‘풍문으로 들었소’(2015) ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’(2018) ‘봄밤’(2019) 등 40년 동안 많은 히트작을 냈다. 2006년 차승원 주연 코미디 영화 ‘국경의 남쪽’으로 스크린에도 진출했다.

오는 10월 방송 예정인 ENA 월화드라마 ‘연애박사’가 고인의 유작이다. 두 남녀가 로봇연구실에서 만나 로맨스를 키워가는 이야기로, 배우 추영우와 김소현이 주연이다. 추영우가 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃고 로봇공학이란 새 목표를 찾은 박사과정생 박민재 역을, 김소현이 진로에 혼란을 겪는 석사과정생 임유진 역을 연기한다. 이미 촬영을 끝내고 편집 작업도 마쳐 예정대로 방영할 예정이다.

김기중 기자
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