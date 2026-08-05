우리와 닮은 아랍인들의 삶 다룬 영화들…14일부터 15회 아랍영화제

세줄 요약 제15회 아랍영화제가 14~17일 열린다. ‘같은 시간 다른 사람, 다른 시간 같은 사람’을 주제로 아랍권의 삶을 비춘 8편을 상영한다. 개막작은 사우디 여성 감독 샤하드 아민의 ‘히즈라’다. 서울 아트하우스 모모와 광주 ACC, 네이버TV에서 볼 수 있다. 제15회 아랍영화제 14~17일 개최

아랍권 삶 비춘 상영작 8편 공개

서울·광주·네이버TV로 관람 가능

이미지 확대 샤하드 아민의 ‘히즈라’ 의 한 장면. 아랍영화제 제공 닫기 이미지 확대 보기 샤하드 아민의 ‘히즈라’ 의 한 장면. 아랍영화제 제공

이미지 확대 ‘목화의 여왕’, ‘싱크: 가라앉다’, ‘해피 버스데이’, ‘힌드의 목소리’ 스틸컷. 하랍영화제 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘목화의 여왕’, ‘싱크: 가라앉다’, ‘해피 버스데이’, ‘힌드의 목소리’ 스틸컷. 하랍영화제 제공

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서로 다른 공간에 살고 있지만 우리와 닮은 삶을 살고 있는 아랍문화권 사람들의 이야기를 마주할 수 있는 영화제가 14~17일 열린다. 한국-아랍소사이어티는 제15회 아랍영화제 상영작 8편을 공개하고 온라인 예매를 시작한다고 5일 밝혔다.이번 영화제는 ‘같은 시간 다른 사람, 다른 시간 같은 사람’을 주제로 정했다. 개막작에는 사우디아라비아 여성 감독 샤하드 아민의 ‘히즈라’를 선정했다. 메카로 성지 순례를 떠난 잔나가 실종된 언니를 찾아 사우디아라비아 곳곳을 누비는 이야기다. 잔나는 험난한 여정 속에서 가족의 오랜 비밀을 마주한다. 제목 ‘히즈라’는 이주, 떠남을 뜻하는 단어다. 622년 이슬람교 창시자 무함마드와 그 추종자들이 박해를 피해 메카에서 메디나로 이주했던 역사에서 유래했다.일반 상영작은 4편이다. ‘목화의 여왕’은 수단의 한 목화 재배 마을의 10대 소녀 나피사가 마을의 목화밭과 자기 자신을 구하기 위한 선택을 그렸다. 여성 감독 수잔나 미르가니의 장편 데뷔작이다. ‘싱크: 가라앉다’는 요르단 출신 작가 겸 감독 자인 두라이이 감독의 첫 장편 연출작이다. 정신질환을 겪는 바실을 돌보는 어머니 나디아의 사랑과 책임감, 현실의 무게 속에서 무너져 내리는 모성애를 공감 어린 시선으로 파고든다.이집트계 미국인 작가 겸 프로듀서인 사라 가우하르 감독의 장편 데뷔작 ‘해피 버스데이’는 어린 가정부 토하가 자기 생일을 기념하려고 생일 초를 얻고자 고군분투하는 이야기를 담았다. ‘힌드의 목소리’는 아랍영화계의 거장 카우타르 벤 하니야의 작품이다. 팔레스타인 가자지구에서 포격 받은 차 안에서 홀로 생존한 채 갇힌 다섯 살 소녀 힌드를 구하기 위한 처절한 이야기를 담았다. 지난해 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상) 수상작으로, 지난 4월 국내 정식 개봉해 1만 7000여명의 관객을 불렀다.지난 아랍영화제 상영작 중 다시 보고 싶은 작품 3편도 특별 상영한다. 극카우타르 벤 하니야 감독의 초기 대표작 ‘튀니지의 샬라’, ‘뷰티 앤 더 독스’, 샤하드 아민 감독의 데뷔작 ‘바다의 소녀’를 만날 수 있다. 14~17일 서울 서대문구 아트하우스 모모에서, 28~30일 전남광주 국립아시아문화전당에서 볼 수 있다. 18~27일에는 네이버TV로 온라인으로 만날 수 있다. 예매는 아트하우스 모모 홈페이지에서 할 수 있다.