나홍진 ‘호프’ 개봉 사흘 만에 100만 돌파…올해 최단 기록

세줄 요약 나홍진 감독의 영화 ‘호프’가 개봉 사흘 만에 관객 100만명을 돌파하며 올해 개봉작 중 최단 기록을 세웠다. 입소문을 빠르게 타며 여름 성수기 극장가에서 유리한 흐름을 잡았고, 500억원대 제작비가 투입된 대작으로도 주목받고 있다. 개봉 사흘 만에 100만명 돌파

올해 개봉작 중 최단 기록 달성

입소문 타고 여름 극장가 선점

이미지 확대 나홍진 감독 영화 ‘호프’ 스틸컷. 플러스엠엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 나홍진 감독 영화 ‘호프’ 스틸컷. 플러스엠엔터테인먼트 제공

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나홍진 감독 영화 ‘호프’가 개봉 사흘 만에 관객 수 100만명을 돌파했다. 경쟁작들에 비해 일찌감치 입소문이 나면서 여름 성수기 영화판에서 유리한 고지를 우선 점했다.배급사 플러스엠 엔터테인먼트는 17일 오후 ‘호프’가 관객 수 100만명을 넘어섰다고 밝혔다. 개봉 4일 차에 100만명을 돌파한 연상호 감독 좀비 영화 ‘군체’보다 하루 빠른 속도다. 올해 개봉작 중에서도 최단 기간 100만 돌파 기록이다.지난 15일 개봉한 ‘호프’는 1970년대 후반 비무장지대 인근 가상의 마을 호포항을 배경으로 마을 주민과 외계인들의 사투를 그렸다. 제작비가 500억원이 넘는 것으로 알려졌다. 이는 국내 제작 단일 영화로는 최대 규모다.경쟁작으로는 29일 개봉하는 마블 프랜차이즈 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’가 꼽힌다. 사랑하는 사람들의 기억 속에서 지워진 후 완전히 다른 삶을 살아가는 피터 파커(톰 홀랜드)의 여정을 그렸다.다음 달 5일에는 크리스토퍼 놀란 감독 영화 ‘오디세이’가 개봉한다. 놀란 감독이 그동안 연출한 영화 중 가장 많은 예산을 투입한 작품으로 알려졌다. 호메로스의 고전 서사시 ‘오디세이아’를 원작으로 한 블록버스터로, 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스의 10년간의 여정을 그렸다.