나홍진 ‘호프’ 칸 트로피 놓쳤지만, 해외 선판매 최고가…흥행 기대감 높였다

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세줄 요약 나홍진 감독의 영화 ‘호프’가 칸 국제영화제 트로피는 놓쳤지만, 한국 영화 해외 선판매 사상 최고가를 새로 썼다. 200여 개 국가와 권역에 배급이 확정됐고, 해외 선판매만으로 순제작비 절반가량을 조기 회수해 흥행 기대를 높였다. 칸 트로피는 놓쳤지만 해외 선판매 최고가 경신

200여 개 국가·권역 배급 확정, 조기 회수 성과

올여름 국내 개봉 뒤 9월 북미부터 순차 공개

이미지 확대 지난 18일 제79회 칸 국제영화제 ‘호프’ 포토콜에서 배우 황정민, 나홍진 감독, 정호연, 조인성이 포즈를 취하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 지난 18일 제79회 칸 국제영화제 ‘호프’ 포토콜에서 배우 황정민, 나홍진 감독, 정호연, 조인성이 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 호프 포스터. 닫기 이미지 확대 보기 호프 포스터.

‘호프’ 출연 배우들.

플러스엠 엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘호프’ 출연 배우들.

플러스엠 엔터테인먼트 제공

‘호프’ 영화 속 장면.

플러스엠 엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘호프’ 영화 속 장면.

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나홍진 감독의 영화 ‘호프’가 칸 국제영화제 트로피는 놓쳤지만, 해외 선판매로 한국 영화 사상 최고가 기록을 경신하며 흥행 기대감을 높였다.29일 플러스엠 엔터테인먼트는 ‘호프’가 한국 영화 해외 선판매 사상 역대 최고액 기록을 경신하며 200여 개 국가 및 권역에 배급을 확정했다고 밝혔다. 구체적인 금액을 공개하지 않았지만, 해외 선판매만으로 순제작비의 절반 수준에 달하는 금액을 조기 회수했다는 게 플러스엠 측의 설명이다.지난 23일 폐막한 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 초청된 ‘호프’는 영화제 기간 열린 필름마켓에서 한국 영화 해외 판매와 관련해 파트너십이 있는 모든 국가 및 권역과 계약을 체결한 것으로 알려졌다. 북미를 포함한 영미권 파트너로는 일찌감치 네온이 확정됐고, 스페인·이탈리아·독일·스위스 등의 배급은 무비가, 프랑스와 남아공 일대는 포커스 피처스와 UPI 프랑스가 담당한다. 소니 픽처스 글로벌 월드와이드 애퀴지션스는 중동과 이스라엘, 아이슬란드 등의 배급을 맡는다.‘호프’는 비무장지대에 위치한 마을 ‘호포항’에 정체불명의 외계 생명체가 찾아오며 벌어지는 일을 그린 작품이다. 배우 황정민, 조인성, 정호연이 주연을 맡았고 할리우드 배우 마이클 패스벤더와 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀이 외계인 캐릭터를 소화했다.국내에서는 올여름 개봉하고, 이후 9월 북미에 이어 순차적으로 전 세계 관객과 만날 예정이다.배급사 측은 “해외 개봉 성과를 배분하는 형태로 계약이 이뤄진 만큼 향후 ‘호프’가 거둬들이는 수익의 규모는 더 커질 전망”이라고 설명했다.