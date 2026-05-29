“극장 무너지면 영화 생태계 무너져” VS. “관객 볼 기회 제한” 영화 ‘홀드백’ 제도 8월 결론날까

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민관협의체 29일 출범 첫 회의

이미지 확대 영화 ‘군체’ 기자간담회 지난 20일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘군체’ 언론시사회 및 기자간담회에서 감독과 배우들이 포즈를 취하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘군체’ 기자간담회 지난 20일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘군체’ 언론시사회 및 기자간담회에서 감독과 배우들이 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 지난 26일 서울의 한 영화관에 내걸린 영화 홍보물.

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이미지 확대 영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독이 지난 3월 12일 서울 중구 서울신문사 앞에서 1,200만 관객 돌파를 기념해 커피차를 마련, 팬들에게 커피를 나눠주고 있다.

서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독이 지난 3월 12일 서울 중구 서울신문사 앞에서 1,200만 관객 돌파를 기념해 커피차를 마련, 팬들에게 커피를 나눠주고 있다.

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세줄 요약 문화체육관광부와 영화진흥위원회가 영화 유통구조 개선을 위한 민관협의체를 출범해 홀드백 제도 논의를 시작했다. 극장 개봉 뒤 OTT 공개까지의 유예 기간을 둘러싸고 극장 보호와 관객 선택권, 중소 영화 피해 우려가 맞서며 8월 자율 협약 체결을 목표로 한다. 민관협의체 출범, 홀드백 논의 본격화

극장 보호론과 관객 선택권 논쟁 격화

8월 중 자율 협약 체결 목표 제시

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“극장이 무너지면 영화 생태계가 무너진다.” VS. “관객의 볼 기회를 제한한다”영화계 주요 이슈인 ‘홀드백’ 제도를 협의하기 위한 민관협의체가 29일 첫 회의를 열고 출범한다.문화체육관광부와 영화진흥위원회는 서울 중구 영진위 기획개발지원센터에서 ‘한국 영화 유통구조 개선을 위한 민관협의체’ 1차 회의를 연다고 밝혔다. 민관협의체는 정부 주도로 구성됐으며 최근 급변하는 산업 환경 속에서 한국 영화의 수익 구조를 정상화하고, 극장과 온라인동영상서비스(OTT) 등 유통 플랫폼 간의 상생 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.민관협의체는 이견 조율 과정을 거쳐 8월 중 ‘한국 영화 상생을 위한 홀드백 자율 협약’을 체결할 계획이다. 홀드백이란 극장 개봉 후 영화가 넷플릭스, 티빙 같은 OTT 등 다른 유통 채널로 넘어가기 전까지 두는 유예 기간을 말한다. 과거에는 극장→주문형 비디오(VOD)→텔레비전 채널로 이어지는 흐름이 굳어져 있었지만, OTT 플랫폼의 급성장으로 이 기간이 지나치게 짧아지거나 동시 개봉하는 일도 잦아졌다.홀드백 제도를 찬성하는 쪽은 극장이 무너지면 영화 생태계가 무너진다는 입장이며, 반대하는 쪽은 관객의 볼 기회를 제한하고 중소 영화가 피해를 본다는 입장이다.이날 회의에는 최휘영 문체부 장관과 함께 이은 한국영화제작가협회 대표, 이화배 배급사연대 대표, 신한식 한국영화관산업협회 본부장, 유용화 한국IPTV방송협회 회장 등 총 22명의 영화산업 관계자가 참석한다.최 장관은 “한국 영화산업을 이끄는 핵심 인사들이 한자리에 모인 만큼, 서로의 이해관계를 넘어 한국 영화의 지속 가능한 성장과 균형 잡힌 수익 구조를 실현하도록 솔직하고 생산적인 대화가 이루어지기를 기대한다”며 “이해관계자 간 긴밀한 소통과 조정을 통해 영화산업의 수익을 극대화하면서도, 시장 현실을 적절히 반영해 부작용을 최소화하는 ‘홀드백’ 합의를 도출하도록 적극적으로 논의를 이끌어 갈 것”이라고 밝혔다.