구교환·문가영 ‘만약에 우리’ 기대감…5위까지 한국영화

구교환·문가영 주연의 영화 ‘만약에 우리’가 극장가에서 독주하고 있다.30일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘만약에 우리’는 전날 2만 8000여명(매출액 점유율 22.4%)이 관람하며 국내 박스오피스 1위를 이어갔다. 누적 관객 수는 214만 3000여명이다.박시후·정진운 주연의 ‘신의악단’은 2만 4000여 명(매출액 점유율 18.3%)이 관람해 2위를 지켰다.‘아바타: 불과 재’는 9000여 명을 모아 3위, 지난 28일 개봉한 레이철 매캐덤스와 딜런 오브라이언 주연의 ‘직장상사 길들이기’는 6000여 명을 동원해 4위를 기록했다.폴 페이드 감독의 신작 ‘하우스메이드’(관객 수 6000여 명)와 배우 정지소·이수혁·차주영 주연의 스릴러 ‘시스터’(5000여 명)는 각각 5위와 6위로 뒤를 이었다.이날 오전 9시 기준 예매율은 1위부터 5위까지 모두 현재 상영 중이거나 개봉 예정인 한국 영화들이 채웠다.예매율 1위는 다음 달 4일 개봉하는 ‘왕과 사는 남자’로, 7만 1000여 명이 관람을 기다려 예매율 16.6%를 기록했다.다음 달 11일 개봉하는 류승완 감독의 ‘휴민트’는 예매율 15.1%(예매 관객 6만4천여 명)로 2위, 같은 날 개봉 예정인 최우식·공승연·장혜진 주연의 ‘넘버원’은 8.4%(3만6천여 명)로 3위를 차지했다.‘만약에 우리’는 7.3%(3만1천여 명)로 4위에 올랐고, 현재 상영 중인 작품 가운데는 1위였다.‘신의 악단’은 2만7천여 명(예매율 6.4%)이 예매하며 5위, 현재 상영작 가운데는 2위를 차지했다.