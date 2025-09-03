광양항 컨테이너에 깃든 스크린…남도영화제 시즌2 포스터 공개

이미지 확대 남도영화제 제공 닫기 이미지 확대 보기 남도영화제 제공

전라남도 22개 시군을 순회하는 로컬 중심 남도영화제가 ‘시즌2 광양’ 개막을 50일 앞두고 ‘광양의 빛과 철’을 품은 공식 포스터를 발표했다.3일 공개된 이번 포스터는 시즌2의 랜드마크가 될 ‘컨테이너 특별관(스타인벡코리아 광양항)’의 풍경을 담아냈다. 빛과 철의 도시의 이미지를 컨셉트로 올해 영화제의 상징적 공간을 포스터 속에 구현한 것이다. 도호연 총괄아트디렉터는 “영화제 주요 공간이 될 컨테이너 특별관을 미리 조성하고 스크린을 설치해 촬영한 사진을 활용함으로써 남도영화제가 그려온 상상의 공간이 구체적인 현실로 이어지는 과정을 담아냈다”고 설명했다.컨테이너 특별관을 촬영한 스틸 사진과 그 뒤에서 광양의 빛을 상징하는, 반짝이는 윤슬의 조화가 인상적이다. 다양한 장소에 스크린이 놓인 이 같은 모습은 시즌1 순천부터 이어져 온 남도영화제의 독창적인 콘셉트로, 우리 주변 일상 공간을 영화적 세계로 바꿔내 관객을 보다 가까이 초대하는 역할을 한다.조만간 차례대로 남도영화제 시즌2 광양의 주요 섹션 소개가 이어질 예정이며, 올해 영화제의 이미지를 상징적으로 보여줄 트레일러도 곧 공개된다. 임성규 남도영화제 홍보콘텐츠팀장은 “로컬 영화제만의 특장점을 관객들이 최대한 느낄 수 있도록 차별화된 아이템을 선보일 계획”이라고 말했다.한편, 다음 달 23일부터 닷새 동안 광양 일대에서 열리는 남도영화제의 자세한 내용은 공식 웹사이트(www.ndff.kr)와 공식 SNS(www.instagram.com/ndff_official)에서 확인할 수 있다.