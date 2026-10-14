“사흘간 팬티 안 갈아입었다”는 기안84…매일 빨아도 ‘대변’ 묻어있다는데 [라이프]

세줄 요약 기안84가 예능에서 사흘간 팬티를 갈아입지 않았다는 사실이 알려지며 위생 논란이 일었다. 김연경과 덱스는 공동생활에서 청결이 중요하다고 지적했고, 온라인에서도 비판과 옹호가 엇갈렸다. 기사에서는 속옷에 세균과 분변 성분이 남을 수 있어 매일 세탁·교체가 바람직하다고 전했다. 기안84 속옷 위생 논란 공개

공동생활 청결 필요성 지적

속옷 세균·분변 성분 경고

이미지 확대 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 민박 예능에서 속옷을 무려 사흘간 갈아입지 않는 모습이 공개됐다. 넷플릭스 ‘대환장 기안장2’ 닫기 이미지 확대 보기 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 민박 예능에서 속옷을 무려 사흘간 갈아입지 않는 모습이 공개됐다. 넷플릭스 ‘대환장 기안장2’

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웹툰 작가 겸 방송인 기안84의 위생 관념이 논란이다. 민박 예능에서 제대로 씻지도 않고, 속옷을 무려 사흘간 갈아입지 않는 모습이 공개되면서 시청자들 사이에서는 청결 관리가 필요하다는 지적이 나오고 있다.최근 공개된 넷플릭스 ‘대환장 기안장2’에서는 기안84와 김연경, 덱스가 위생에 대한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.김연경은 기안84가 여러 사람이 모인 자리에서 방귀를 뀐 사실을 언급하며 “이미 그때 사흘 동안 팬티를 안 갈아입고 있었다. 내가 확인했다”고 말했다.이후 군 입대를 앞둔 게스트들과 영상 통화를 한 김연경은 군대에서 청결을 유지해야 하는지 물었다. 덱스가 “안 씻으면 군법에 걸린다”고 답하자 김연경은 기안84를 향해 “그럼 군대에서 잘못 배운 거냐”라고 되물었다.기안84는 “군대에 있을 때 자꾸 씻으라고 해서 사회 와서 씻기 싫어진 것도 없지 않다”고 말했다.이에 김연경은 “왜냐하면 맨날 의문이었다. 땀 난 상태에서 왜 침대로 가서 베개를 베고 누워 있을까 싶었다”며 기안84의 평소 생활 습관을 지적했다. 실제로 기안84가 사우나에서 땀을 뺀 뒤 이불 속으로 들어가자 “땀 나고 거기 누우면 안 된다”고 만류하기도 했다.기안84는 “네가 자꾸 씻으라고 하면 그 트라우마가 생각난다. 너 같은 간부들 때문에 반발심이 생겼다”며 “왜 자꾸 씻으라고 하냐. 내가 씻고 싶을 때 씻을 건데”라고 받아쳤다.방송 이후 온라인에서는 민박 예능의 특성상 다수의 사람이 모이는 만큼 위생 관리가 철저해야 한다는 지적이 나왔다. 네티즌은 “다 같이 생활하는 건데 너무 심하다”, “기본적인 위생은 지켜야 한다”, “혼자 있을 때와 공동생활은 다르다” 등 비판의 목소리를 내놨다.반면 “날것 그대로의 모습 재밌다”, “예능은 예능일 뿐”이라는 반응도 나왔다.사람들은 속옷을 매일 갈아입을까.2023년 뉴스위크가 미국 성인 1500명을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 전체 응답자 중 “하루 이상 같은 속옷을 절대 입지 않는다”고 답한 사람은 47%로, 절반이 채 되지 않았다. 미국 성인의 절반 이상이 속옷을 이틀 이상 연속해서 입은 경험이 있다는 것이다.특히 결과는 연령대별로 극명하게 갈렸다. 젊은 세대일수록 속옷을 자주 갈아입지 않는 경향이 확인됐는데, Z세대(18~24세)의 36%는 “가끔 24시간 이상 같은 속옷을 입는다”고 답했다. “속옷을 이틀 이상 착용한다”고 답한 비율은 Z세대는 14%, 밀레니얼 세대(25~34세)는 24%였다.반면 기성 세대(55~64세)의 경우 67%는 “하루 이상 같은 속옷을 입는 일은 절대 없다”고 강조했다.미국 애리조나 대학교의 미생물학 교수 찰스 거바 박사는 ABC와의 인터뷰에서 “일반적인 속옷 한 장에는 약 0.1g의 대변 성분이 묻어 있다”면서 “속옷만 모아서 한 번에 세탁할 경우 세탁기 내부에는 1억 마리의 대장균이 존재하게 되며 다음 세탁물로 교차 오염될 수 있다”고 지적했다. 분변 성분은 A형 간염 바이러스, 노로바이러스, 로타바이러스, 살모넬라균, 대장균 등이다.2023년 국제 학술지 ‘미생물학 연구(Microbiological Research)’에 발표된 연구에서는 새 면 소재의 티셔츠, 속옷, 양말 등을 세탁·건조한 뒤 참가자들에게 12시간 이상 착용하도록 하고 미생물의 양을 분석했다.그 결과, 속옷에서는 평균 약 1200만CFU(집락형성단위)의 세균이 검출돼 티셔츠(약 8만 3000CFU)의 약 145배에 달했다. 속옷에서 검출된 곰팡이도 평균 780CFU로 조사 대상 의류 가운데 가장 많았다.이처럼 속옷은 피부에 밀착해 땀과 분비물 등이 쉽게 묻기 때문에 매일 갈아입는 것이 위생상 좋다. 한 속옷을 너무 오래 사용하면 속옷에 있는 세균과 접촉해 부기, 발진, 가려움이 나타날 수 있다. 심할 경우 요로감염과 질염이 생길 수 있으므로 위생에 주의가 필요하다.