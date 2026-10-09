침대 속 스마트폰이 불러온 비극… 녹내장 위험 8배 높이는 ‘고도근시의 경고’ [헬스픽]

세줄 요약 침대 속 스마트폰과 실내 생활이 20·30대 눈 건강을 위협한다. 황반변성·당뇨망막병증 환자가 늘고, 고도근시는 녹내장과 망막박리 위험을 크게 높인다. 전문가들은 거리 두기, 휴식, 야외활동, 정기 안저검사를 권고한다. 20·30대 망막질환 증가, 스마트폰 사용 영향

고도근시, 녹내장·망막박리 위험 급증

거리 유지·휴식·야외활동·안저검사 권고

이미지 확대 한 여성이 침대에 누워 스마트폰을 하는 모습(기사와 직접적 관련 없음). 123RF 닫기 이미지 확대 보기 한 여성이 침대에 누워 스마트폰을 하는 모습(기사와 직접적 관련 없음). 123RF

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출퇴근길 지하철은 물론 잠들기 직전 침대 속까지, 손에서 스마트폰을 놓지 않는 20·30세대의 눈 건강에 빨간불이 켜졌다. 주로 중장년층이나 노년층의 전유물로 여겨지던 황반변성, 녹내장, 당뇨망막병증 등 노인성 망막질환이 젊은 층 사이에서 급격히 증가하고 있기 때문이다.최근 건강보험심사평가원 자료에 따르면 국내 20~30대 황반변성 진료 환자는 2014년 3039명에서 2024년 6375명으로 10년 새 2배 이상 늘었다. 같은 기간 20·30세대의 당뇨망막병증 환자는 약 25%, 망막혈관폐쇄 환자도 약 23% 증가하며 눈 건강 악화 추세가 뚜렷해지고 있다.전문가들은 이런 위험의 주요 원인 중 하나로 ‘고도근시’를 지목한다. 단순한 시력 저하로 여겨지기 쉬운 근시는 안구의 앞뒤 길이가 길어지면서 망막과 맥락막이 얇게 늘어나는 변화를 동반한다. 이 과정에서 망막 조직이 약해지면 황반변성은 물론 녹내장, 망막박리 등 치명적인 안질환으로 이어질 가능성이 커진다.대한안과학회가 발표한 자료에 따르면 근시가 있는 경우 망막박리 발생 위험은 일반인보다 약 8배, 녹내장 위험은 약 2.2배 높아진다. 특히 굴절력 -6.0디옵터 이하인 고도근시 환자는 녹내장 위험이 4.6배, -8.0디옵터 이하의 초고도근시에서는 백내장 위험이 최대 5.5배까지 치솟는 것으로 집계됐다.한국인의 근시 유병률 역시 가파르게 상승 중이다. 국내 성인 근시 유병률은 2008년 34.9%에서 2020년 53%로 늘었으며, 18~39세 청년층의 근시 유병률은 75.8%에 달해 미국의 45.6%를 크게 웃돌고 있다. 2024년 학생 건강검진 결과에서도 고등학교 1학년생 10명 중 7명 이상(74.8%)이 시력 이상을 보일 정도로 어릴 적 시작된 근시 관리가 성인기 안질환 예방의 핵심 과제로 떠올랐다.스마트폰과 태블릿 등 디지털 기기 사용 시간 증가와 실내 중심의 생활 습관은 근시 진행 및 안질환 악화를 부추기는 요인이다. 대한안과학회는 눈 건강을 지키기 위해 다음과 같은 생활 수칙 준수를 당부했다.우선 스마트폰·책은 눈과 30~35㎝, 모니터는 약 50㎝ 거리를 둬야 한다. 화면 작업 시 한 번에 20~45분을 넘기지 않고 정기적인 휴식을 취해야 한다. 소아·청소년의 경우 하루 2시간 이상 야외 활동으로 근시 진행을 억제할 수 있다. 망막질환은 초기 증상이 미미하므로 근시가 있거나 40세 이상 성인은 연 1회 이상 안저검사를 받는 것이 좋다.