장애인 건강·치과 진료… ‘주치의’가 찾아갑니다 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

세줄 요약 건보공단의 장애인 건강·치과 주치의 시범사업은 만성질환과 구강 건강을 함께 관리하는 제도다. 일반건강관리, 주장애관리, 통합관리와 방문서비스, 구강건강관리까지 제공한다. 건보 가입자는 10%만 부담하고 차상위·의료급여 수급자는 부담이 없다. 장애인 주치의 시범사업으로 건강·치과 통합관리 제공

일반건강관리·주장애관리·방문서비스·구강관리 운영

건보 가입자 10% 부담, 차상위·의료급여는 면제

2026-09-22 17면

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Q. 효과적인 장애인 건강관리 방법은?A. 건보공단의 ‘장애인 건강·치과 주치의 시범사업’을 추천한다. 주치의와 함께 만성질환과 구강 등 건강을 지속 관리할 수 있으며, 건보 가입자는 비용의 10%만 본인 부담이고, 차상위 및 의료급여 수급자는 없다.Q. 서비스 종류는?A. 동네의원의 ‘일반건강관리’, 의원·병원·종합병원의 전문적 장애(지체·뇌병변·지적·시각·정신·자폐성) 관리를 위한 ‘주장애관리’, 이를 결합한 ‘통합관리’가 있다. 거동이 불편한 장애인을 위한 ‘방문서비스’와 중증장애인 등의 ‘구강건강관리(불소도포, 구강보건교육, 치석제거)’도 제공된다.Q. 맞춤형 검진 바우처란?A. 시범사업 참여 중인 고혈압·당뇨병 환자에게 연 1회 제공되는 맞춤형 검진이다. 지질검사 4종(연 2회), 당화혈색소 검사(연 4회), 신경기능검사 등이 가능하며, 건보공단에서 검사비 본인부담금(10%)을 전액 지원한다.Q. 신청 방법은?A. 시범사업 참여 의료기관을 방문해 신청한다. 기관은 건보공단 홈페이지나 앱에서 확인 가능하며, 본인 또는 가족이 신분증과 가족관계증명서를 지참해 대리 신청할 수 있다.