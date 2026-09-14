연간 의료비 상한액 초과분 ‘환급’ 꼭 챙기세요 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

세줄 요약 국민건강보험공단은 연간 본인부담 의료비가 개인별 상한액을 넘으면 초과분을 돌려준다. 비급여, 임플란트, 상급병실료 등은 제외된다. 신청은 홈페이지·앱, 지사 방문, 팩스·우편·전화로 가능하며, 3년 안에 해야 한다. 연간 본인부담상한액 초과분 환급 안내

비급여·임플란트 등 제외 항목 확인

3년 내 신청, 계좌 등록 시 자동 지급

2026-09-15 16면

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Q. 국민건강보험공단에서 본인부담상한액 초과금을 지급한다는 안내를 받았다. 어떤 내용인가?A. 본인부담상한액 초과금 지급 대상자에게 순차 발송 중인 안내문이다. 국민건강보험공단은 과도한 의료비 부담을 줄이기 위해 건강보험이 적용되는 본인부담금의 연간 총액이 개인별 상한액을 넘으면 초과분을 가입자와 피부양자에게 지급하고 있다.Q. 모든 의료비가 대상인가A. 비급여와 선별급여, 전액 본인부담금, 임플란트, 상급 병실(2·3인실) 입원료, 추나요법, 상급종합병원 외래 경증질환 본인부담금, 국가·지자체 지원금 등은 제외된다.Q. 신청 방법과 기한은A. 국민건강보험공단 홈페이지와 모바일 앱의 ‘환급금 조회 및 신청’에서 가능하다. 가까운 건보공단 지사를 방문하거나 팩스, 우편, 전화(1577-1000)로도 신청할 수 있다. 3년 이내 신청하지 않으면 지급이 안 될 수 있다.Q. 매년 이렇게 신청해야 하나A. 지급동의계좌를 등록(지급신청서 체크 제출 또는 본인 명의 유선 신청)하면, 추후 본인부담상한액 초과금 발생 시 별도 신청 없이 해당 계좌로 자동 지급된다. 초과금이 발생하기 전이라도 지급동의계좌를 신청해 두면, 추후 최초 발생 시 자동 지급된다.